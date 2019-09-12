Маршрут по желаниям

Жители отдаленного микрорайона улиц Дзержинского и Ворошилова продолжают жаловаться на отсутствие комфортного транспортного сообщения с центральной частью города. Эта проблема появилась несколько лет назад, после того, как местная администрация взялась-таки навести порядок в районе «городка» и разогнала маршрутчиков, которые нелегально осуществляли пассажирские перевозки.

Однако снятие одной проблемы породило другую, поскольку при отсутствии внутригородского маршрута весь пассажиропоток устремился в автобусы «Боровск-Авто». Но, учитывая, что утвержденные маршруты берут свое начало в Боровске, на подъезде к «городку» они прибывают уже битком. А потому говорить о каком-либо комфорте балабановцам этой части города не приходится.

В очередной раз проблемный вопрос подняли на прошлой неделе. На встрече администрации и директора «Боровск-Авто» Юрия СОЛОВЬЕВА с жителями решили создать рабочую группу, чтобы проработать все возможные варианты.

По сути, их два: увеличение количества рейсов по существующим маршрутам Боровск-Балабаново и создание официального внутригородского - «Балабаново- Балабаново, 1». Главная проблемная точка этих вариантов - экономическая составляющая. Именно цена вопроса может оказаться невыгодной для перевозчика и пассажиров.

Чтобы обсудить пути решения проблемы, которые устроят обе стороны, в ближайшее время в администрации города проведут совещание. При этом глава администрации Сергей ГАЛКИН отмечает: если взаимовыгодное решение будет найдено, муниципалитет утвердит внутренний маршрут до «городка» и создаст необходимые условия для его работы, а именно: построит разворотную площадку на ул. Ворошилова и «карман» для временной стоянки общественного транспорта.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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