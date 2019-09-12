12.09.2019

В ускоренном режиме. Боровские дороги отремонтируют за счет Москвы



Выборы мэра Москвы, состоявшиеся в прошлом году, до сих пор приятным эхом отзываются в Боровском районе. Здесь оказали помощь в проведении голосования среди московских дачников, за что столичное правительство отплатило щедрыми обещаниями в помощи по решению вопросов в поселениях, где проводят летние месяцы жители столицы.

Ряд планов уже выполнен, а сейчас администрация боровского муниципалитета, которому тоже достались обещанные средства, планирует приступить к очередному объему ремонта дорог. Однако успеют ли подрядчики справиться с задачей до сезона дождей, предсказать сложно.

Ремонт дорог в этом году для боровских чиновников является одним из приоритетных направлений. Объяснить подобное внимание очень просто, ведь уже совсем скоро город получит статус «Исторического поселения», и тогда провести реконструкцию проезжей части станет гораздо сложнее и потребует сбора целого пакета документов.

Так что нет ничего удивительного, что за это лето новый асфальт появился во многих частях города. Наиболее обсуждаемым и наглядным примером является улица Калужская, которую отремонтировали на всем ее протяжении от въезда и до центральной площади города. Теперь администрация планирует взяться за другие улицы.

Поступившие «московские» деньги необходимо освоить в этом году. Поэтому чиновникам пришлось ускориться в работе по подготовке сметной документации и поиску подрядчика.

- Всего нам было предоставлено 23 миллиона рублей, и сейчас мы уже приступили к поиску подрядчика.  Документы на торги уже поданы, скоро должна определиться организация, которая возьмет на себя работу. Завершить асфальтирование дорог мы планируем до конца сентября, - рассказал заместитель главы администрации города по хозяйственной части Дмитрий ГОРОШКО.

Намерения в администрации Боровска, действительно, масштабные. В центральной части города собираются провести ремонт улиц Циолковского и Степана Разина. Однако этим работы не ограничиваются, и не меньшее внимание будет уделено окраинам города.

Например, на Роще в порядок приведут улицы Каманина и Молокова, о чем давно уже просили местные жители. В микрорайоне Южный займутся ремонтом улицы Кузина, а также облагородят въезд в город с этой стороны.

Задачи поставлены грамотно, но единственным смущающим фактором остается погода. Сейчас на дворе сухой сентябрь, что играет на руку чиновникам и подрядчикам. Но уже завтра ничто не помешает вторгнуться проливным дождям. Да и поиск подрядчика, который сделает все быстро и качественно, - задача непростая. Так что боровчанам вместе с руководством города стоит держать кулачки на удачу.

Степан ФЕДОРОВ

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