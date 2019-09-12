«Горячие» точки. В Боровском районе создали карту заростов борщевика

Каждый год борщевик Сосновского захватывает новые территории по всей Калужской области, и Боровский район, к сожалению, не является исключением. В этом году чиновники потратили немало сил и средств на борьбу с этим сорняком.

Для того чтобы эта работа велась более систематично, специалистам «Экологического центра» было поручено создать карту наиболее запущенных участков по всем поселениям.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Каждое лето главы местных администраций сталкиваются с проблемой разрастания борщевика. Опасное растение мало того что распространяется с очень высокой скоростью, так еще и выводится с огромным трудом. По приблизительным оценкам, на сегодняшний день по всем поселениям растением-вредителем занято порядка сотни гектаров земли.

Впрочем, эти примерные цифры помогают лишь составить представление о масштабах проблемы, в то время как для эффективного противодействия необходимо обладать куда более точными данными. С этой целью районные чиновники дали поручение специалистам «Экологического центра» проанализировать ситуацию и составить карту, где были бы отмечены наиболее проблемные участки.

Недавно результаты этой работы были представлены на еженедельной планерке Владимиром ЦВЕТКОВЫМ. Информация это, безусловно, важная, но, учитывая, что за окном сентябрь, сегодня ей можно воспользоваться в большей степени для подведения итогов противостояния с сорняком в этом году и для постановки целей на следующую весну.

Сразу бросается в глаза тот факт, что из восьми поселений Боровского района проблемы с борщевиком имеются лишь в пяти муниципалитетах. Логично было бы предположить, что в «черный список» попадают сельские поселения, имеющие гораздо больше земель, но на деле картина совершенно другая.

Заросты не были обнаружены в Боровске, а также на территории Асеньевского и Кривского. Активная работа местных администраций позволила фактически свести на нет «плантации» борщевика, а проводимые регулярные проверки земель сельхозназначения не позволяют одиночным растениям расплодиться и стать проблемой в будущем.

- В последние два года мы много внимания уделили этой проблеме. Важно не запускать территорию и без малейших перерывов контролировать проблемные участки. Раньше борщевик можно было встретить вдоль дорог, но сейчас мы от него избавились окончательно, - отметила глава администрации Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

АДРЕСА «ПРОПИСКИ»

В остальных поселениях дела идут несколько хуже. В самом сложном положении находится СП «Совьяки», где деревню Ильино сорняк обложил буквально со всех сторон. Чиновники уже давно пытались навести порядок на этой территории, но, к сожалению, заросли располагаются на частных владениях, распоряжаться которыми у местной администрации права нет.

В прочих населенных пунктах ситуация начала приходить в норму, поскольку только за этот год обработка специальной «антиборщевиковой» смесью проводилась уже дважды, и в следующем году местные власти намерены не сбавлять обороты - лишь бы нашлась управа на нерадивых землевладельцев.

Ворсинскую администрацию попросили заняться окосом деревни Киселево, где заросли борщевика пока не успели захватить большие площади, но постепенно подбираются к границам населенного пункта.

В совхозе «Боровский» ядовитое растение чаще встречается рядом с наиболее многолюдными деревнями, а потому важно уделить борьбе с ним особенное внимание. Специалисты выделили несколько сложных участков в самом совхозе, а также в деревне Комлево. Стоит отметить, что часть из них находится на придорожных участках или в лесополосе, а значит, бороться с ними должны организации, отвечающие за эти территории.

В Ермолине борщевика на территории города практически нет, а отмеченные специалистами небольшие участки расположены в анклавах вроде улицы Молодежной.

Для Балабанова главной проблемной точкой остаются окрестности Дома отдыха. Здесь одиночные сорняки уже превратились в небольшие колонии, и если не принять меры, то в следующем году найти любое другое растение, кроме борщевика, станет достаточно проблематично.

Всего же на территории района растением-вредителем захвачено порядка 75 гектаров земли, и чиновники твердо намерены продолжить работу по противодействию сорняку.

- Данные были переданы в земельный отдел, где обозначенные нами области будут привязаны к конкретным земельным участкам. Пока что в адрес собственников начинаем рассылать обращения от имени главы администрации с требованием привести имущество в порядок, а в случае с землями сельхозназначения к делу подключатся сотрудники профильного отдела, - отметил Цветков.

Таким образом, по всем отмеченным специалистами «Центра экологии» зонам проведут необходимые проверки, которые с учетом грядущего ужесточения ответственности за запустение своего земельного участка должны возыметь довольно серьезный эффект, ощутить который в поселениях смогут уже в следующем году.

Степан ФЕДОРОВ

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