МУП раздора

Ермолинские депутаты не смогли решить, что делать с прибылью теплосетей.



Каждое заседание Городской Думы Ермолина запоминается присутствующим не только важными вопросами, которые решают депутаты, но и царящим в зале накалом страстей. В этот раз «камнем преткновения» для народных избранников стала прибыль МУП «Ермолинские тепловые сети».

Долгое время муниципальное предприятие мертвым грузом висело на бюджете и только в этом году начало получать чистую прибыль. Но в городской кошелек от этого дохода не капнуло ни рубля, что и стало поводом для депутатских раздумий и споров.

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ

Содержание МУПов для местного бюджета - дело непростое, а потому большинство поселений старается максимально сократить число подобных предприятий. Но, как бы ни хотелось чиновникам освободить казну от лишних расходов, некоторые организации просто необходимы для обеспечения населения важными благами.

К числу таких относятся «Ермолинские тепловые сети», отвечающие за отопление и горячее водоснабжение муниципалитета. Уже не первый год городские власти по примеру Боровска и Балабанова пытаются передать эту сферу на попечение концессионера. Однако, как отметил заместитель главы администрации Ермолина Александр ИСАЕВ, в этом году «чуда» опять не произойдет и отвечать за тепло в домах горожан снова будет МУП.

Впрочем, в этом году убыточное предприятие не только вышло на самоокупаемость, но и получило первую прибыль в размере пяти миллионов рублей. А потому депутат Владимир БОДРОВ заявил, что город должен пересмотреть свое «бескорыстное» отношение к тепловому предприятию.

- Решением Думы в начале года мы установили размер отчислений предприятия в бюджет на отметке в 0%. Само собой, тогда речь ни о какой прибыли не шла, но сегодня ситуация совершенно иная, и нужно пересмотреть этот вопрос. Предлагаю установить размер отчислений в бюджет города на отметке 95%, а то и все 100%, - высказался Владимир Викторович.

Свою позицию Бодров аргументировал довольно логично и взвешенно. Прочие муниципальные предприятия отдают часть прибыли в казну, а теплосети находятся на особом положении. При этом руководящий МУПом Эльдар АБАСОВ регулярно обращается к депутатам и чиновникам с просьбой выделить дополнительные средства на нужды теплового хозяйства.

Исходя из этого, Владимир БОДРОВ считает, что прибыль и расходы должны проходить через администрацию, чтобы руководство города, в том числе и депутаты, понимали: как и на что тратятся деньги самого МУПа и бюджета.

НЕ РУБИТЬ С ПЛЕЧА

Оппонентом Бодрова выступил Борис КУДРЯШОВ, напомнивший, что горячее водоснабжение и отопление - не единственный вид деятельности муниципального предприятия.

- Если забирать у них всю прибыль, как оно будет вести свои дела? Раз уж мы говорим о каком-то развитии этого муниципального предприятия, то, как ни крути, необходимы финансы. К тому же недавно «ЕТС» взяли под свое управление первый жилой дом. Эта сфера деятельности довольно непростая. Давайте представим такую ситуацию: Жилинспекция выписывает штраф и собирается списать его со счета, а там пусто! И опять головы ломать, спорить, искать для них деньги? - рассудил Борис Павлович.

При этом Кудряшов отметил, что ни в коем случае не хочет стать «адвокатом» теплосетей, просто вопрос необходимо обсудить более детально и основательно, а не рубить с плеча.

В свою очередь депутат Денис ГРАБЕНКО отметил: неважно, управляет МУП жилым домом или занимается теплоснабжением, - работать он должен так, чтобы никаких штрафов ему не приходило. В противном случае это уже проблемы руководителя, который и должен их решать.

Тем не менее доводы Кудряшова оказались близки наибольшему числу местных парламентариев. И хотя дискуссия заняла еще добрых полчаса, даже Бодров согласился с тем, что ситуацию надо рассмотреть более детально.

- Спасибо коллегам, что не остались равнодушными. В первую очередь я хотел привлечь к этому вопросу внимание, и очень хорошо, что данная тема волнует не только меня, - отметил Владимир Викторович.

В конечном итоге депутаты решили изучить все имеющиеся документы и постановления, а на следующее заседание Городской Думы пригласить Эльдара Абасова, чтобы выслушать и его мнение на счет того, кто должен управлять заработанными МУП «ЕТС» деньгами.



Степан ФЕДОРОВ

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