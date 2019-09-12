Не по плану. Благоустройство парка в Асеньевском «зависло» по вине подрядчика

Одним из самых интересных проектов по благоустройству в этом году стало строительство в Асеньевском нового парка. О такой современной зоне, увязывающей в себе и спортивные объекты, и места для отдыха, местные жители мечтали очень давно, и новость о начале работ была принята с большим воодушевлением.

Впрочем, в последнее время все восторги сошли на нет, поскольку подрядчик не только не уложился в установленные сроки, но и, в принципе, не торопится как-то исправлять ситуацию.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ...

Для сельских поселений получить средства на воплощение в жизнь столь смелых задумок, как строительство нового парка, несколько сложнее, чем их городским соседям, где на помощь приходит программа «Комфортная среда».

Тем не менее администрация СП «Асеньевское» нашла выход и благодаря выигранному гранту на развитие села смогла приступить к строительству новой зоны отдыха для местных жителей.

О необходимости этого объекта говорили очень давно, а потому при его разработке постарались учесть все пожелания селян, которые хотели получить в свое распоряжение и место для занятия спортом, и территорию для прогулок с детьми.

Разбить новый парк решили на небольшом пустыре рядом с молокозаводом, на месте старой игровой площадки. Участок выбрали неслучайно, поскольку здесь расположены двухэтажные многоквартирные дома, где проживает много молодых семей, которыми новый объект будет наиболее востребован.

Для любителей активного отдыха было запланировано строительство футбольной и волейбольной площадок, а также установка двух столов для настольного тенниса и трибуны для зрителей

Во второй части, кроме удобных дорожек, зеленых насаждений и лавочек для отдыха, появятся современная детская зона и место для игры в шахматы на свежем воздухе.

Сама концепция была продумана очень хорошо и идеально увязывала воедино все задумки чиновников и пожелания горожан. А вот со строительством сразу начались сложности. Несмотря на то что контракт был подписан еще в мае, вышли рабочие на объект только в июне, а уже в августе подрядчик должен был представить на суд жителей полностью готовый парк.

НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ

И вот на дворе уже сентябрь, а выделенная под общественную зону территория все еще совершенно непохожа на нарисованные на картинке красоты. В последний раз корреспондент «Недели» приезжал сюда в конце июля, и на тот момент строители закончили прокладывать дорожки, уложили брусчатку и начали завозить и засыпать щебенку. Спустя месяц в глаза не бросается вообще никаких изменений, кроме появившегося асфальта да расчищенной площадки под футбольное поле.

И если ранее администрация еще питала надежды на то, что подрядчик просто не хочет приносить качество в жертву скорости, то теперь мнение сильно поменялось.

- Задержка очень большая, так работать просто не годится. Во время последнего разговора подрядчик обещал привезти зеленые насаждения, и мы все еще их ждем. Рабочие на объекте не появлялись две недели, и ровно столько же времени мы даем им на то, чтобы все закончить. В противном случае будем прибегать уже к более серьезным мерам и наказывать за халатность, - отметила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Полностью поддерживают Ирину Николаевну и местные жители, уставшие видеть под своими окнами унылый пустырь вместо обещанного им парка. Усугубляет ситуацию и тот факт, что при начале строительства рабочие демонтировали располагавшуюся здесь детскую площадку, но так ничего и не поставили взамен. Теперь местная ребятня проводит время, лазая по горкам щебня и сваленным в кучу выкорчеванным деревьям, что рано или поздно может закончиться травмой.

В очередной раз мы сталкиваемся со случаем, когда выигравший торги на понижение подрядчик оказывается просто не в силах справиться с поставленной задачей. Ситуации бывают разные, и, быть может, жители Асеньевского и местная администрация смогли бы войти в положение, если бы видели, что рабочие хотя бы стараются наверстать упущенный график. Но в этом случае все совершенно иначе. Нет строителей, нет прогресса и никаких намеков на то, что объект можно будет сдать, не прибегая к штрафам и другим «кнутам», имеющимся в распоряжении чиновников.

Степан ФЕДОРОВ

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