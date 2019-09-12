Цена доверия

После долгого перерыва я вновь возвращаюсь к Вам, мои уважаемые читатели, с «Колонкой редактора». Прервать наше общение в таком формате меня обязал «Закон о выборах», согласно которому работники СМИ не имеют права осуществлять свою деятельность, являясь кандидатами в депутаты. 8 сентября состоялись выборы, и наложенное ограничение утратило свою силу, а у меня вновь появилась возможность обращаться к вам со страниц «Недели».

Этот период был для меня непростым, поскольку, в отличие от моих коллег по команде, с которыми мы вместе шли к победному финишу, заставил отойти от любимой работы и тихо ждать первого воскресенья сентября.

За минувшие пять лет моей депутатской деятельности удалось сделать немало, но этого недостаточно, чтобы посадить в себе ростки самоуверенности, ожидая повторной волны доверия избирателей. Я прекрасно понимала, что оценки каждого жителя «второго» округа, по которому я баллотировалась, будут субъективными, поскольку каждый человек, голосуя, опирается на личное ощущение того, что сделал депутат за уже пройденный путь. Именно в этом и было существенное отличие меня и коллег, решивших перейти из третьего в четвертый созыв Городской Думы. Избиратели в нашем случае голосовали не только за новые предвыборные программы, но и за работу пяти минувших лет.

Сейчас, когда результаты выборов известны, я могу вздохнуть спокойно, поскольку первое место по количеству набранных голосов горожан придает мне уверенность в том, что все было сделано правильно.

Я искренне благодарю каждого из трехсот пятидесяти горожан, проживающих на нашем «втором» округе. Как обещала в своем предвыборном обращении: буду работать честно, не изменяя себе и Вам!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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