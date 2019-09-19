Прокуратура заинтересовалсь методом работы районных электросетей

В последнее время работа энергетиков находится под пристальным вниманием не только властей, но и жителей. Регулярные перебои с подачей ресурса вызывают массу недовольства у населения, тем более, когда связаны они не с какими-то экстренными ситуациями, а с работой по установке новых приборов учета.

В этот раз претензии к энергетикам появились у жителей Ермолина и Совьяков, что стало последней каплей в терпении районных властей и даже прокуратуры.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Новые онлайн-счетчики, установку которых сотрудники районных электросетей проводят с прошлого года, уже порядком потрепали нервы боровчанам.

Происходит это во многом из-за того, что хотя эта работа и подается как мера защиты сетей от воровства со стороны недобросовестных потребителей, по сути, является заботой РЭС о собственных доходах. И это при том, что все тяготы модернизации ложатся на нервы жителей, которые вынуждены сидеть без электричества, а также местных властей, которым приходится разбираться с поступающими жалобами.

Казалось бы, за такой внушительный промежуток времени руководство РЭС вполне могло довести до своих подрядчиков правила проведения работ и избавить себя от большей части претензий со стороны боровчан. Но нет. Из раза в раз люди обращаются с одними и теми же жалобами, а меняется лишь поселение, которому «посчастливилось» получить новые счетчики.

В настоящий момент с чередой отключений столкнулись жители Ермолина, где проблемы с ресурсоснабжающими организациями, кажется, становятся неотъемлемой частью жизни города.

- Два дня подряд люди остаются без света на промежуток с 8:00 до 21:00. Причем не в результате аварии, а в соответствии с планом. Это ненормально. Мы сейчас живем в такое время, что у многих от электричества зависят отопление, водоснабжение, да тот же холодильник может разморозиться за такой перерыв, - негодует заместитель главы администрации Ермолина по хозяйственным вопросам Александр ИСАЕВ.

Недовольные горожане в понедельник даже пытались попасть в кабинет возглавляющего районную администрацию Николая КАЛИНИЧЕВА, который с пониманием отнесся к возмущению жителей.

- Скажем прямо - это не дело. Мы не раз обсуждали на совещаниях, что в случае необходимости отключения в осенне-зимний период не должны превышать четырех часов и предупреждать о них нужно заранее. В подобном режиме можно работать в теплое время года, если на то есть необходимость, но никак не сейчас, - подчеркнул Николай Александрович.

В ответ на это начальник РЭС Александр АБУБАКИРОВ в очередной раз пообещал провести беседу с подрядчиками, которые, судя по всему, не особенно реагируют на увещевания своего куратора.

Правда, на этот раз рабочим определенно следует прислушаться к словам Александра Валерьевича, поскольку после жалоб ермолинцев ситуацией очень заинтересовался прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ. Он пообещал держать руку на пульсе, и если подобные долгосрочные отключения не прекратятся, то принять меры по установлению их причин.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Впрочем, установка новых счетчиков не единственная проблема районных энергетиков, ведь даже после окончания монтажа у населения возникает много вопросов к работе гаджетов. Многие нюансы не были продуманы должным образом. Взять хотя бы раздачу пультов, которая ведется с прошлой зимы и не закончена по сей день. А на днях глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ поднял еще одну очень важную тему.

- В нашем поселении работы по замене приборов учета завершились. Но что делать, если они выходят из строя? Люди обращаются, говорят, что заходят посмотреть показания, а прибор не работает. Кто должен заниматься его заменой? Мы, собственники, или представители вашей организации? Куда вообще в такой ситуации необходимо звонить и просить помощи? - поинтересовался Николай Константинович.

Ответ со стороны Абубакирова был достаточно лаконичным: для решения подобных вопросов существует телефон горячей линии: 4-15-06. Краткость, безусловно, слывет сестрой таланта, но в случае, когда к организации накапливается такое количество претензий, не помешало бы дать как можно больше информации насчет столь спорной, по мнению боровчан, затеи, как модернизация приборов учета.

И такая возможность у Александра Валерьевича появится уже совсем скоро. Как отметил заместитель главы районной администрации Алексей СТЕПАНОВ, в настоящий момент идут переговоры с «Калугаэнерго» об организации специального совещания с участием региональных энергетиков, РЭС, чиновников и представителей Районного Собрания касательно работы электросетей в Боровском районе и их готовности встречать грядущие похолодания. Расставить все точки и ответить на терзающие большинство боровчан вопросы собираются уже на следующей неделе, поскольку предварительно встреча была назначена на 24-е сентября.

Степан ФЕДОРОВ

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