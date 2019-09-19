Конкурс власти. Балабановские депутаты готовятся выбирать нового главу администрации

Человек всегда стоит перед выбором, и принимать решения ему приходится каждый день. Вот и балабановские депутаты, которых только в начале сентября жители города поддержали своими голосами, готовятся высказать мнение по поводу дальнейшего развития муниципалитета.

Первый выбор они сделали на минувшей неделе, избрав из своего числа главу города. А уже через месяц им предстоит решить: останется ли Сергей ГАЛКИН на посту главы администрации Балабанова или это место займет кто-то другой.

СО ВТОРОГО ЗАХОДА

Пятница тринадцатое стала знаковой для Балабанова. В этот сентябрьский день депутатский корпус четвертого созыва собрался на свое первое официальное заседание, в повестке дня которого значились исключительно вопросы «выборов».

Миновав сложный период борьбы за депутатские мандаты, шестнадцать человек, сформировавшие новый представительный орган городского поселения, должны были определить: кто из них сядет в кресло спикера Городской Думы. То, что Сергею СУДАКОВУ придется оставить должность, которую он занимал в двух предыдущих созывах, было известно еще до начала заседания. За несколько часов до него состоялся политсовет боровского отделения партии «Единая Россия». На нем единогласно решили выдвинуть на «первое» думское кресло директора городского Дома культуры Ирину НИКИФОРЕНКО.

Решение столь важного политического вопроса не могло остаться без контроля со стороны вышестоящих единороссов. А потому в зале заседаний присутствовали заместитель губернатора Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ и спикер райсобрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ. Как оказалось, такая поддержка была не напрасной, поскольку при первом голосовании выдвинутый кандидат набрала только семь из необходимых девяти «проходных» голосов. И только повторенное рассмотрение вопроса (что не запрещено Уставом) помогло Ирине Никифоренко заручиться поддержкой коллег по Думе.

УСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Отметим, что должность главы города на постоянной основе (то есть с ежедневным исполнением своих обязанностей и зарплатой) не позволяет ее обладателю занимать какой-либо другой пост. А потому Ирине Александровне пришлось оставить кресло директора городского ДК, но, как предполагается, на время. Уже на следующей Думе депкорпус рассмотрит проект внесения изменения в Устав города, согласно которому глава должен будет работать на непостоянной основе. Это означает, что спикер Думы перестанет получать зарплату из бюджета и не будет привязан к кабинету в белом доме.

Процесс внесения изменений в Устав, учитывая все процессуальные решения, займет около трех месяцев. Однако уложатся ли парламентарии и в этот срок - пока большой вопрос. Публичные слушания на заданную тему назначены на 10 октября в18.00 в зале заседаний администрации Балабанова. Жители, которые хотят высказать свое мнение по поводу того, должен ли глава города работать на неосвобожденной основе, совмещая эту должность с основным местом работы; либо, как сейчас, ему необходимо ежедневно курировать работу администрации и решать проблемные вопросы горожан, могут принять участие в запланированном мероприятии. Тем более что публичные слушания и проводятся для того, чтобы перед принятием решения депкорпус мог услышать мнение своих избирателей.

«ВРЕМЕННЫЙ» МЕСЯЦ

Кроме вопросов, связанных с должностью главы города, депутаты обсудили перспективу кресла сити-менеджера. Согласно законодательству, контракт с Сергеем ГАЛКИНЫМ, возглавлявшим исполнительный орган муниципалитета, автоматически был расторгнут при выборе новой Думы. И теперь депкорпусу надо будет выбрать нового главу исполнительной власти.

Воспользоваться шансом заключить контракт на право «рулить» городом может любой гражданин РФ, отвечающий установленным требованиям. Документы соискателей будет рассматривать специально созданная комиссия. А уже 24 октября в 10:00 состоится первый этап конкурса на замещение вакантной должности главы администрации городского поселения «г. Балабаново» - личное собеседование. Позже, в 15:00, начнется очередное официальное заседание Гордумы, на котором уже весь депкорпус выслушает заявленных конкурсантов и решит, с кем вместе он готов работать последующие пять лет.

Иван КРЕЧЕТ

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