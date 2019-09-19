Месяц ожиданий. Работы по благоустройству в Ворсине завершат в октябре

В этом году у администрации Ворсина были большие планы по благоустройству села. Причем большую часть работ чиновники намеревались выполнить за счет местного бюджета, а не районных или областных субсидий.

Однако широкие финансовые возможности не могут защитить от выхода на объект недобросовестного подрядчика. В прошлом году взявшаяся за обустройство сквера Победы организация «завалила» сроки и сдавала объект уже во время снегопадов. А потому в этот раз жителей особенно волнует вопрос, успеют ли чиновники принять все намеченные работы в указанные контрактом даты?

Так сложилось, что в последние годы именно Ворсино является своеобразной «визитной карточкой» Боровского района. Преображение сельского поселения частенько называют громкими эпитетами вроде «экономического чуда», но на деле главным залогом успеха является упорный труд жителей и местной администрации.

С каждым годом село все больше начинает напоминать небольшой город. Добротные тротуары и современные детские площадки сегодня встречаются здесь на каждом шагу, но чиновники не намерены отклоняться от взятого курса, а потому благоустройство остается одним из приоритетных направлений развития.

В прошлом году в поселении взялись за масштабный проект по обновлению сквера Победы, являющегося, по сути, центральной площадью Ворсина. Планы были более чем грандиозные - обновить брусчатку, переделать стоящий посередине старый фонтан и переосмыслить всю пешеходную зону, сделав ее более удобной и комфортной для жителей. И хотя в конечном итоге все задумки удалось воплотить в жизнь, сделано это было с большой задержкой из-за нерасторопности выигравшего торги подрядчика.

В этом году с исполнителями повезло больше, и финальные штрихи на этом объекте сделали качественно и в срок. Теперь в жаркий день ворсинцы могут отдохнуть у работающего фонтана и полюбоваться цветами. Также в рамках программы «Комфортная среда» здесь провели работы по озеленению, и через несколько лет сквер будет буквально утопать в зелени. Средства из федерального бюджета также пошли на создание новой детской площадки возле дома № 37 по улице Школьной, на следующий год чиновники планируют продолжить развитие этой территории.

Еще одним важным событием в жизни поселения стало открытие в апреле памятника жертвам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Идею этого мемориала глава местной администрации Георгий ГУРЬЯНОВ вынашивал давно и, наконец, смог осуществить задуманное.

Впрочем, все это уже завершенные проекты, а селяне куда больше переживают насчет тех работ, которые и по сей день продолжаются.

Как отметил заместитель главы администрации Ворсина Анатолий КОЛЮКАЕВ, поводов для беспокойства у чиновников пока нет. Работы идут согласно графику, и большая часть должна завершиться уже до конца месяца.

- Из того, что осталось на этот год, самое важное - асфальтирование улицы Заречной. Это наша собственная программа без участия вышестоящих бюджетов, и сейчас работы на участке в самом разгаре. Думаю, что к концу строительного сезона должны успеть все закончить, - отметил Анатолий Викторович.

Еще одним незавершенным проектом остается озеленение улицы Поселковой, которое ведется в рамках программы инициативного бюджетирования. Это первый в поселении опыт участия жителей в благоустройстве, а потому работа продвигается не самыми высокими темпами, но все-таки укладываясь в оговоренные рамки, и согласно установленным срокам должна завершиться до середины октября.

Степан ФЕДОРОВ

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