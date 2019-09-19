Большой куш. Боровские полицейские раскрыли хищение на пять миллионов рублей

Современные преступники постоянно придумывают новые схемы незаконного обогащения. А потому добропорядочным гражданам, которые становятся их жертвами, распознать тайный умысел злоумышленников практически невозможно.

В таких случаях надежда на восстановление справедливости ложится исключительно на правоохранительные органы, сотрудники которых привыкли распутывать, казалось бы, самые запутанные махинации.

ЧЕТКИЙ ПЛАН

По представлению прокурора в Боровский районный суд направлены материалы уголовного дела на весьма «круглую» сумму - пять миллионов рублей. Больше года правоохранителям и законникам потребовалось на то, чтобы собрать доказательную базу по преступлению, спланированному 48-летним гражданином республики Азербайджан. Теперь ему предстоит ждать решения боровской Фемиды за хищение имущества в особо крупном размере в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Эта история берет свое начало в столице нашей Родины в 2017 году. Именно там предприимчивый азербайджанец вступил в сговор со своим знакомым, а также неустановленными лицами, намереваясь сообща присвоить чужое имущество.

В качестве жертвы злоумышленники выбрали ООО «Мир инструмента», расположенное на территории Боровского района. Сделали они это с помощью глобальной сети Интернет, в которой нашли объявление логистической компании. Той потребовалась машина для перевозки груза из вышеупомянутого ООО. А потому, готовясь совершить преступление, товарищи по афере приобрели поддельные документы на транспортное средство и прицеп-рефрижератор.

Совместно со своим знакомым обвиняемый гражданин Азербайджана нашел ни о чем не подозревающего водителя и вместе с ним отправился на место преступления - на территорию ООО «Мир инструмента». Там они предъявили подложные документы на автомобиль, проехали в зону загрузки и, в соответствии с заявкой, забили машину продукцией на общую сумму около 5 млн рублей. Свою добычу злоумышленники отвезли в Домодедовский район Московской области.

МОШЕННИЧЕСТВО НА «ДЕСЯТКУ»

Несмотря на хорошо разработанную схему, сотрудники ОМВД по Боровскому району смогли установить всю цепочку произошедшего и передать уголовное дело коллегам в прокуратуру.

В результате обвиняемый признал свою вину в полном объеме и ходатайствовал о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. В рамках этого соглашения был установлен один из участников организованной группы, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Сейчас материалы с доказательствами совершенного преступления и причастности к нему обвиняемого направлены в Боровский районный суд. Санкция части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом. Какую степень наказания из максимально возможного выберут служители Фемиды, неизвестно. Однако прокуратура Боровского района считает, что вина обвиняемого подтверждается собранными по делу доказательствами, и намерена в полном объеме поддержать обвинение в судебном заседании по данному уголовному делу.

Иван КРЕЧЕТ

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