Цена полномочий

В Балабанове предстоит обсудить вопрос, который встает каждый раз при избрании новой Думы. Касается он того, как должен работать глава города. Сейчас п. 3 ст. 31 Устава городского поселения говорит о том, что свои полномочия он должен исполнять на освобожденной основе. То есть работать с утра до вечера и получать за это зарплату из муниципального бюджета. Однако на публичные слушания, назначенные на 10 октября в 18:00 в зале заседаний администрации города, будет вынесено предложение изменить данный порядок. В частности, внесение изменения в Устав нацелено на то, чтобы глава города начал работать на неосвобожденной основе, то есть имел право заниматься своей профессиональной деятельностью за пределами белого дома. Следствием принятия такого решения станет прекращение выплат спикеру Думы, которые сегодня сопоставимы с зарплатой главы администрации Балабанова.

Данный вопрос неоднократно делил горожан на два лагеря, да и сами парламентарии были далеко не единогласны в отношении него. Вот и на внеочередном заседании новой Думы депутат Михаил КЛЮЕВ высказался против перемен. По мнению Михаила Петровича, внесение изменения в Устав приведет к ослаблению значимости депкорпуса. Сейчас глава города ежедневно находится на своем рабочем месте, принимает жителей и решает их вопросы, участвует во всех заседаниях профильных комиссий Гордумы и совещаниях администрации по общегородским вопросам. Это позволяет не только иметь полную информацию по работе исполнительного органа, но и своевременно влиять на нее вместе с коллегами-депутатами.

Внесение поправки, считает Клюев, ослабит этот контроль, что негативно скажется как на взаимодействии двух ветвей власти муниципального образования, так и на происходящем в городе в целом. А потому он призвал не менять Устав, оставив все как есть, включая заработную плату главы города.

Поддержат его коллеги или нет, пока предположить трудно, поскольку четвертый созыв представительного органа Балабанова наполовину состоит из «старых» депутатов, которые внесение данной поправки ранее не поддерживали. Принять решение в этот раз им предстоит, опираясь на мнение своих избирателей, к которым они обещали прислушиваться.

Свою позицию на данный счет пока озвучивать не буду, чтобы не оказывать какого-либо давления. Но очень прошу жителей Балабанова высказаться на данный счет, чтобы мы с коллегами могли понимать, какой вариант нам необходимо поддержать.

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Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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