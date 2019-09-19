Депутаты балабановской Гордумы разошлись по комиссиям

В Балабанове прошло внеочередное заседание Городской Думы. В процессе работы депутаты сформировали состав профильных комиссий.
Теперь работать над бюджетом будут: Сергей Судаков, Екатерина Березова, Михаил Клюев, Владимир Таран, Дмитрий Чернов и Александр Шаронин.
В комиссию по городскому хозяйству вошли: Светлана Зацаринная, Дмитрий Гуськов, Артем Алексенко, Александра Гранкова, Руслан Жадьков, Сергей Свириденко, Людмила Суханова и Александр Шаронин.
Заниматься социальными вопросами города будут: Татьяна Ерохина, Артем Алексенко, Светлана Зацаринная, Екатерина Березова, Александра Гранкова, Дмитрий Чернов и Людмила Суханова.
Комиссию по местному самоуправлению составили: Татьяна Ерохина, Владимир Таран, Дмитрий Гуськов, Сергей Судаков и Виктор Локтюхин.
Каждый депутат имел возможность войти не более чем в две комиссии, председателей которых выберут на очередном заседании ГД 26 сентября.