Гладью по жизни

Пенсионерка из Кривского превратила свою квартиру в настоящий музей.



В Боровском районе проживает много талантливых людей, занимающихся творчеством в самых разных его проявлениях. Одним из таких умельцев является Надежда ШЕИНА из Кривского, которая, несмотря на свой почтенный возраст, создает удивительные картины, используя для этого лишь нитки и иголку.

Технику вышивания Надежды Евгеньевны можно назвать уникальной, а ее работы так и просятся стать экспонатами какого-нибудь музея. Но из-за скромности мастерицы и ее трепетного отношения к своим полотнам они радуют лишь гостей ее квартиры.

С ХОББИ ПО ЖИЗНИ

Мы привыкли, что обладающие ярким талантом люди всегда находятся на виду, а их творения являются достоянием общественности. Однако на самом деле столь пристальное внимание получают лишь единицы и по соседству с вами может проживать выдающийся художник, скульптор или ткач, чьи работы достойны висеть в музеях.

Есть такой человек и в Кривском. Надежде Шеиной уже 86 лет, но, невзирая на годы, она обладает жизнелюбием и энергией, которую впору ставить в пример многим молодым людям. Родилась Надежда Евгеньевна в Сибири, а в Кривское переехала еще в далеком 1969-м году после окончания института, чтобы работать агрономом. Здесь она вышла замуж и родила двух дочерей, а сейчас помогает растить пятерых внуков и троих правнуков.

Каким-то непостижимым образом эта женщина находит время на заботу о близких, домашние хлопоты и творчество. Поразительно, но даже не все соседи знают, что квартира Надежды Евгеньевны внутри выглядит как небольшой музей. Дело в том, что еще со студенческих лет она начала заниматься вышивкой и пронесла это увлечение через всю свою жизнь.

- Первую картинку я сделала еще в общежитии, во время летних каникул. Все соседки разъехались по домам, а мне хотелось себя чем-нибудь занять. Вот с тех пор я и начала вышивать различные сцены и образы и прекратила это дело буквально два года назад - глаз уже не тот, возраст все-таки, никуда от этого не деться, - рассказывает Шеина.

На самом деле сегодня такое хобби, как вышивание, можно сказать, переживает «второе рождение». В любой книжной лавке можно купить специальные наборы с нитками и размеченным изображением, которое нужно создать, делая стежки в соответствии с номерами.

Но работы кривской мастерицы представляют собой совершенно иной уровень. Взять хотя бы тот факт, что свои картины Надежда Евгеньевна создает, работая гладью, а не «крестиком». К тому же она не использует никаких макетов или шаблонов!

- В нашей молодости таких наборов просто не было. Натыкалась на какую-то интересную картинку в журнале или книге, перерисовывала, потом сама подбирала нитки в цвет и приступала. На самые сложные и яркие полотна уходило по три-четыре месяца, но для меня это настоящее удовольствие, - делится умелица.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

Больше всего Шеину привлекает японская тематика, различные самураи, гейши и пейзажи страны Восходящего солнца занимают больше всего места на стенах квартиры Надежды Евгеньевны. Как говорит сама мастерица, ей очень нравится культура островного государства, к тому же эти работы полны ярких цветов, а кривчанке просто неинтересно вышивать, используя всего пару ниток.

Помимо этого ей близки по духу работы французского живописца и скульптора Пьера Ренуара, творения которого Шеина повторила в вышивках.

- Искусством я очень интересуюсь, да и сама, наверное, смогла бы стать хорошим художником, чего греха таить, есть у нас в семье к этому талант. Но связать с рисованием свою жизнь не захотела. Одно дело творить для души, когда хочется, и ты садишься, вышиваешь, что-то придумываешь. И совсем другое - когда это необходимо поставить на поток, чтобы зарабатывать на жизнь, а такой подход не для меня, - пояснила Надежда Евгеньевна.

Свои вышивки кривская мастерица хранит в квартире. О продаже любимых работ не хочет даже слышать, лишь иногда дарит их своим родственникам или близким друзьям. Сотрудники местной администрации не раз предлагали Шеиной организовать выставку в честь какого-нибудь праздника, но пенсионерка отказывается наотрез.

- Сегодня мало кому это интересно, да и разместить все в квартире стоило большого труда. А так надо будет следить, смотреть, не дай Бог, случится еще чего. Не в том я уже возрасте, чтобы с этим связываться, - переживает наша собеседница.

Впрочем, чиновники не теряют надежду уговорить Надежду Евгеньевну, чтобы показать ее работы всем жителям. За каждой из этих вышивок стоит огромный труд, но его результат по-настоящему поражает. Увидеть своими глазами мастерство Шеиной все-таки была возможность у читателей одного из специализированных журналов, куда она отправляла свои работы.

- Мне как-то раз показали, что есть такие издания, посвященные вышиванию. Я послала туда фотографии своих работ, их напечатали, и после этого стали писать люди. Еще в Советском Союзе это было, но со многими из читателей мы до сих пор ведем переписку и на праздники шлем друг другу открытки, - поделилась Надежда Евгеньевна.

В силу возраста талантливой боровчанке пришлось прекратить заниматься любимым делом, но она относится к этому философски, считая, что от возраста все равно не убежать. Сейчас любит скоротать вечерок за чтением книг и очень радуется, когда встречает человека, которому искренне интересны ее работы. Быть может, если таких людей будет больше, чиновникам все-таки удастся уговорить умелицу выставить свои вышивки на всеобщее обозрение, поскольку каждый житель Кривского и Боровского района должен знать, какой удивительный человек живет рядом с ними.

Степан ФЕДОРОВ

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