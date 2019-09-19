В Боровском районе почтят память ветеранов, высадив новые аллеи

В прошлом месяце Законодательное Собрание региона по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предложило провести в честь грядущего 75-летия окончания Великой Отечественной войны акцию «Посади свое дерево Победы».

Ее цель - почтить память ветеранов, создав в поселениях новые парки и аллеи, которые не только будут служить напоминанием, но и станут символом мира, доставшегося нашей стране столь дорогой ценой.

В Боровском районе к инициативе присоединились четыре муниципалитета, и сейчас в Балабанове, Ворсине и Ермолине готовятся приступить к посадке саженцев, а в Кривском новая аллея уже доступна для всеобщего обозрения.

ЧТИТЬ ТРУДОМ

Старт акции «Посади свое дерево Победы» был дан в Законодательным Собрании области 13-го августа этого года. Основная ее идея в том, что почтить память ветеранов можно не только созданием памятников и мемориалов, но и просто добрым делом, которое пойдет на пользу жителям всего региона.

- В 2020-м году у нас величайшая дата - 75-летие Великой Победы. Праздник неуклонно приближается, и его нужно встретить достойно. У нас много лесов и парков, и мы можем гордиться нашей природой, но хватает мест, которые также могли бы быть озеленены - это и новые скверы, и насаждения около школ, больниц, и именно на это направлена наша акция. Сейчас приближается самое благоприятное время, когда нужно готовиться и приступать к этой работе, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН в своем обращении к коллегам.

Предложенную инициативу, сочетающую в себе сразу и патриотическое, и природоохранное направления, поддержали все фракции Заксобрания, а также министр природных ресурсов региона Варвара АНТОХИНА.

В муниципалитетах области подготовили перечень участков, где планируется провести посадку, а саженцы для этого большого дела были предоставлены лесными хозяйствами, и сейчас во многих поселениях приступили к высадке новых аллей и скверов.

ИМЕНА ГЕРОЕВ

Боровский район также не стал исключением, и чиновники уже завершают последние приготовления к началу работу. В Ермолине планируется высадить десять деревьев на участке рядом с детским садом по улице Русиново. Сейчас здесь закончили благоустраивать пешеходную дорожку, и уже скоро новые посадки будут радовать глаз идущим на занятия малышам и их родителям.

Больше всего деревьев запросили власти Балабанова, где многочисленные скверы и аллеи города должны украсить пятьдесят новых кленов, а приступить к их посадке планируется в начале следующей недели.

Немного опережают соседей в Ворсине, где озеленение прошло 19-го сентября. Десять берез в будущем станут украшением сельского Сквера Победы, который в последние два года преобразился до неузнаваемости.

Ну а самую большую активность проявили в сельском поселении «Кривское», где еще в первой половине месяца, при участии депутатов Законодательного Собрания Владимира ЛОГУТЕНКА и Полины КЛОЧИНОВОЙ высадили новую аллею рядом с местным Домом Культуры. В этом году территория была благоустроена в рамках программы «Комфортная среда», и зеленые посадки пришлись очень к месту. Более того, посадить именно тринадцать деревьев здесь решили не просто так.

- Каждый саженец мы посвятили одному из городов-героев, и когда они подрастут, разместим соответствующие мемориальные таблички. Тринадцатое же деревце посвящено Брестской крепости и мужеству ее защитников, - отметил глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО.

Примечателен и выбор породы дерева - вечнозеленая туя в любое время года будет являться символом памяти о Великой Победе, которую боровчане должны хранить, несмотря на все невзгоды и испытания.

Степан ФЕДОРОВ

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