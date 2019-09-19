Проект общественного мнения

Три вопроса, на которые мы предложили ответить жителям Боровского района в нашей группе в сети «ВКонтакте», в сухом остатке подвели к теме качества жизни. Удивительно, но при высоком проценте негативного мнения в отношении возможности выживания в существующих условиях среди боровчан нашлись люди, которые намерены жить вечно!

ПОЛОВИНА КАРМАНА

На минувшей неделе в федеральных СМИ появились среднестатистические данные, касающиеся того, сколько российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Эта цифра остановилась на отметке 9,6% от общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты Камчатки - 15%, а меньше всего платят в Дагестане - 4,6%.

Эксперты объясняют позиции регионов в рейтинге влиянием различных факторов - это уровень тарифов, уровень доходов жителей в конкретном субъекте РФ, доля населения, проживающего именно в квартирах, а также природно-географические причины.

Мы поинтересовались у жителей Боровского района: сильно ли коммунальные платежи бьют по их карману?

Да, денег на жизнь почти не остается - 48%

Справляюсь без проблем - 5%

Пока терпимо, но вместе с ростом цен на ЖКХ надо и зарплаты поднимать - 48%

Я не плачу по счетам - 0%

НОВЫЙ НАЛОГ

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения министерству финансов внести поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым в стране появится новый налог - на электронные сигареты. Власти уверены, что все подобные устройства должны облагаться акцизом, платить который придется, по сути, простым гражданам, ведь введение акциза приведет к неизбежному подорожанию продукции. Ожидается, что новый налог заработает уже в 2020 году. А потому мы спросили боровчан, не думают ли они вообще «завязать» с дурной привычкой?

Да, пора уже о здоровье подумать - 16%

Не курю и другим не советую - 64%

Меня никакие налоги не испугают - 5%

Начинаю выращивать табак вместо картохи! - 15%

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

По данным Росстата, за последние 10 лет в России почти втрое увеличилось число долгожителей! В 2009 году насчитывалось всего 7,7 тыс. россиян старше 100 лет, а на начало 2019 года их стало уже более 20,5 человек Количество женщин, перешагнувших столетний рубеж в 2009, было 6465, а сейчас - 14687. Число мужчин-долгожителей с 1253 человек возросло к 2019 году до 5895 человек.

Намерены ли жители нашего района жить больше ста лет? На этот вопрос мнения разделились следующим образом:

Веду здоровый образ жизни. Думаю, проживу - 5%

Так далеко не заглядываю - 21%

При таких условиях жизни дотянуть бы до пенсии - 63%

А я вообще бессмертный - 11%

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