Большая уборка ждет Боровск и Балабаново

В предстоящую субботу 21 сентября сразу в двух городах Боровского района пройдут массовые субботники, организованные местными администрациями. При хорошей погоде жителей Боровска и Балабанова зовут внести свой посильный вклад в облагораживание общественных территорий.

В районном центре сбор активных граждан запланирован на 11:00 на лыжной поляне в бору. Здесь пройдет акция «Сохраним родную природу». А жителей Балабанова приглашают собраться в 10:00 возле здания администрации, а уже оттуда отправиться на берег реки Страдаловки для участия во Всемирном Дне чистоты.

От участников этих акций требуется желание помочь сделать свой родной город чище. Инвентарь и атмосферу праздника берут на себя организаторы.

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