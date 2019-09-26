Щедрый край. На форуме в «Этномире» Боровский район стал лучшим

Миновало уже не одно десятилетие, как Боровский район перестал считаться сельскохозяйственным, уступив пальму первенства промышленности. Однако на четыре дня - с 19 по 22 сентября, он вернул себе имя «хлебного» края Калужской области.

В эти дни на территории парка «Этномир» прошел международный форум «Хлеб - ты мир!», который объединил на одной площадке не только производителей нашего региона, но и представителей нескольких сельхознаправлений России и мира.

ДОТЯНУТЬ ДО МИЛЛИОНА

Название фестиваля передало основной посыл его проведения - возможность обсудить проблемы и перспективы данной отрасли, напрямую общаясь с теми, кто ежедневно заботится о горячем и вкусном хлебе на наших столах. Но, перешагнув порог этнопарка, гости сразу окунались в огромное разнообразие сельхозпродукции, представленной в тематических домах-павильонах и на торговых рядах. Четыре дня продуктивных встреч, мастер-классов и гастрономического кутежа прошли под звучное многоголосье творческих коллективов Калужской и других областей.

Торжественную церемонию открытия хлебного форума, в котором приняли участие представители 36 стран мира и более 70 российских регионов, посетили заместитель Председателя Правительства РФ Алексей ГОРДЕЕВ, помощник Президента России Игорь ЛЕВИТИН и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Гости высоко оценили успехи нашего региона в производстве сельхозпродукции. В частности, было отмечено, что в этом году аграрии дали двадцатипроцентный прирост по сбору зерновых. Тем не менее калужская земля традиционно славится высокими показателями в молочной отрасли, а потому на уровне федерального Министерства сельского хозяйства поставили для Калужской области планку в миллион тонн молока в год.

«ПЕРВЫЕ» ВМЕСТЕ

Пока на молочных фермах только задумались, как оправдать возложенные на регион надежды, Боровский район праздновал победу. В проходившем в рамках фестиваля хлебопекарей региональном конкурсе «Калужская осень» наш выставочный павильон был признан лучшим.

Став на четыре дня местом демонстрации многогранности сельхозпроизводителей, он удивил жюри не только яркостью и самобытностью, но и по-настоящему вкусными угощениями и гостеприимством «хозяев» дома под руководством заместителя главы администрации Боровского района Алексея СТЕПАНОВА. Именно в его сферу полномочий входит кураторство сельского хозяйства. А потому, демонстрируя «Неделе» трофей, он не скрывал радости за общий успех, которого удалось добиться благодаря трудолюбию и профессионализму местных производителей.

Победу боровского «дома» в «Этномире» можно было предугадать: он эффектно выделялся среди соседей ярким желтым платьем из роз, предоставленным АО «РозХилл». Примерить живой наряд на себя смог любой гость выставки, а потому сейчас социальные сети пестрят фотографиями жителей из разных регионов в боровском платье.

Не остались без внимания и знаменитые сублимированные ягоды, которые производит «ИП Мазурин А.Н.». А молочную продукцию ООО «Кривское» вообще невозможно было не заметить хотя бы потому, что глава администрации одноименного сельского поселения вместе с Алексеем Степановым провел на выставке все четыре дня.

Помимо указанных выше, в создании экспозиции приняли участие балабановский потребительский кооператив «Хлебопродукт», АО «Колос», ООО «Микаэлло», ГК «Асеньевское молоко», ООО «Ф-Траут», КФХ «Куракин А.В.», ООО «Обнинский тепличный комбинат», кафе «Дружба», ИП «Айвазян А.А.», КФХ «Чернявская И.В.».

- Хочу отметить вклад всех наших производителей в общую победу. Благодаря им Боровский район как хозяин форума показал себя на высоком уровне, - сказал Алексей Степанов.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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