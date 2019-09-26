Ни страха, ни совести. Организаторы незаконных свалок в районе наглеют с каждой неделей

В этом году проблема с появлением на территории Боровского района незаконных свалок сильно обострилась. Сложнее всего пришлось сельским поселениям, где хватает участков, расположенных вдали от людских глаз, и где можно без свидетелей сбросить отходы.

Со временем мусорщики начали действовать все наглее, использовать для своих целей одни и те же места или вываливать свой груз прямо посреди белого дня на обочинах оживленных дорог.

БОЙ С ТЕНЬЮ

Главное богатство любого сельского поселения - земля, пригодная для ведения хозяйства. Однако большие территории хоть и являются источником дохода, требуют к себе очень большого внимания, и заглянуть в каждый уголок и проверить состояние самых отдаленных участков зачастую бывает непросто.

Возможно, именно поэтому больше всего от действий мусорщиков, выбрасывающих свои отходы там, где им вздумается, страдают жители СП «Совьяки».

Местная администрация ведет настоящую войну за сохранение природы родного края, но, к сожалению, чаще всего чиновникам приходится устранять лишь последствия пагубных действий нарушителей закона.

Примеров тому хватает с избытком. Один из самых ярких - ситуация вокруг очистных сооружений военного городка Наро-Фоминск-11, где многомесячное противостояние привело к тому, что администрация приняла решение вырыть посреди дороги ров, через который машины неспособны проехать.

Однако, мусорщикам тоже нашлось чем ответить. Видя, что их излюбленные места привлекают к себе все больше внимания, они стали действовать куда наглее. Первым тревожным «звоночком» стала куча строительных отходов, выброшенная в августе буквально в десяти метрах от трассы А-108 в районе поворота на деревню Редькино. А пару недель назад тревогу начали бить жители деревни Башкардово, где водители грузовиков с ТБО облюбовали сельскохозяйственное поле, накатав туда собственную дорогу. Участок находится в частных руках, но администрация уже начала принимать меры, чтобы не допустить превращения этой территории в новую свалку.

- С собственником мы поговорили, он обещал навести порядок на своем наделе и впредь более внимательно следить за его состоянием. Что касается шагов по предотвращению дальнейших сбросов, то, скорее всего, придется перекапывать границы участка в тех местах, где съезжают грузовики, чтобы у них не было возможности попасть на поле, - отметил глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.

Больше всего во всей этой истории печалит тот факт, что, даже разобравшись с проблемами в Башкардово, чиновникам просто остается ждать сообщения о появлении новой «мусорной точки».

К сожалению, случаи, когда виновных в сбросе отходов призывали к ответственности, можно пересчитать по пальцам. Связано это в первую очередь с отсутствием доказательной базы, очень редко находятся свидетели или иные источники информации касательно того, кто приложил руку к очередной насанкционированной свалке мусора.

У ВСЕХ НА ВИДУ

Впрочем, упиваясь своей безнаказанностью, злоумышленники порой переходят все границы. На прошлой неделе такой случай произошел в деревне Городня. Местные жители позвонили в администрацию с сообщением о том, что неизвестные ночью привезли на окраину населенного пункта отходы. Причем, судя по размерам горы мусора, постарался не один, а пара грузовиков.

Особенно возмутило боровчан то, что под свалку выбрали место рядом с памятным камнем, установленным в честь солдат Великой Отечественной войны.

- Мы сразу же приехали в деревню, встретились с жителями и приступили к осмотру. Поразил тот факт, насколько обнаглели те люди, которые позволяют себе сваливать мусор у нас под окнами! Прямо сверху лежали документы об оплате вывоза мусора, накладная на него с указанием компании, которая заказала услугу, и перевозчика, взявшегося ее исполнить. Вплоть до имен и номеров машин! Все эти бумаги мы сфотографировали и отправили в полицию и прокуратуру, - рассказал глава администрации СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО.

Столь пренебрежительное отношение к власти и органам правопорядка вызвало большой резонанс. Под свой контроль дело взял главный прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ, отметивший, что чиновники поступили правильно, сразу оповестив его ведомство, поскольку теперь они смогут проследить за работой полицейских по этому делу.

Также за бдительность Алексея Витальевича похвалили и глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, отметивший, что подобное поведение переходит все мыслимые границы.

- Эти люди настолько чувствуют себя безнаказанными, что фактически оставляют свои автографы на мусоре. Такого у нас быть не должно и необходимо принять все меры для их наказания. Мы обсуждали установку наблюдения за лесными дорогами и прочими участками, пользующимися у мусорщиков большой популярностью. Нужно начинать реализовывать эти задумки, поскольку быстро решить эту проблему не удастся, так как вывозящие отходы компании таким образом зарабатывают очень солидные суммы и будут пытаться и дальше искать лазейки, - подчеркнул Николай Александрович.

По итогу беспечность перевозчика может пойти на руку всем боровчанам. Показательное и максимально суровое наказание явно охладит пыл других злоумышленников.

Степан ФЕДОРОВ

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