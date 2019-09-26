26.09.2019

Капля терпения. Начальник местного водоканала «смылся» с совещания в Ермолине



О проблемах с водоснабжением в Ермолине за последнюю пару лет слышал, наверное, каждый житель Боровского района. За это время в городе сложилась по-настоящему критическая ситуация, когда каждый месяц не обходится без очередной аварии или порыва.

Представители ГП «Калугаоблводоканал» неоднократно обещали взять ситуацию под контроль, но дальше этих заверений так и не продвинулись. Недавно у отвечающего за город участка сменился руководитель,  и у жителей появилась робкая надежда на то, что возглавивший организацию Игорь ЛЕБЕДА сможет навести порядок. Но первое же совещание с его участием разрушило хрупкий мост надежды.

 

СЛОВА ВМЕСТО ДЕЛ

Каждая встреча, посвященная проблемам водоснабжения и канализования Ермолина, становится очень эмоциональной. Винить народных избранников и чиновников в том, что они не скрывают своего негодования, сложно, ведь уже второй год жителей города кормят пустыми обещаниями, лишь немного меняя формулировки после очередной аварии.

Особенно много вопросов возникло к недавно получившему повышение бывшему начальнику боровского участка Николаю ПРОКУРАТОВУ. Молодой руководитель взялся за работу довольно активно - проводил встречи, выезжал на местные КНС и колодцы и вообще всем своим видом показывал бурную деятельность. Правда, очень скоро администрация и горожане начали подозревать, что до реальных дел начальник водоканала так и не дойдет и надеяться на изменение ситуации в ближайшее время не стоит.

- Прокуратов к нам приезжал неоднократно. И я лично брал его, как говорится, под ручки и водил смотреть проблемные участки. Это касается и КНС, и труб, и колодцев, и всего остального.  Но что-либо кроме обещаний и ссылок на то, что в ближайшие пару лет наши сети ждет большая модернизация, от Николая Владимировича мы так добиться и не смогли,  - подытожил работу водоканальщика заместитель главы администрации поселения Александр ИСАЕВ.

Однако, несмотря на все недостатки, было у молодого управленца как минимум одно достоинство - Прокуратов отлично «держал удар». На совещаниях выглядел уверенно, на критику старался отвечать или, на худой конец, уходить от неудобных тем. Даже осерчавшие на регионального монополиста ермолинские депутаты прониклись к Николаю Владимировичу неким уважением.

Впрочем, к сегодняшнему дню все это уже не имеет никакого отношения. Полтора месяца назад Прокуратова на посту начальника участка сменил заведующий балабановским водоснабжением Игорь Лебеда, и в минувший четверг настал его черед  держать ответ перед жителями Ермолина.

 

БЕГСТВО ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В целом ожидания от встречи у парламентариев, чиновников  и членов Общественного Совета были весьма положительными. Игорь Леонидович показал себя толковым руководителем, и с его приходом ситуация в Балабанове стала заметно лучше, так что у ермолинцев появилась робкая надежда на перемены.

- Заняться проблемами вашего города я вызвался сам. Считаю,  что мой предшественник шел по неправильному пути и в первую очередь нам необходимо улучшить техническое оснащение и вернуть на рабочие места всех сотрудников, которые были уволены.  Мне лично очень неприятно, что к нашей организации здесь такое отношение, и хотелось бы решить существующие проблемы раз и навсегда, - обратился Лебеда к собравшимся.

То, что разговор будет непростой, Игорь Леонидович понял сразу и даже отметил, что чувствует некий негатив от присутствующих. В свою очередь представляющий администрацию Александр Исаев, напротив, поддержал нового руководителя и попросил его рассказать о своих планах поподробней.

В целом предложенные новым начальником  водоканала мысли нашли у депутатов и активистов поддержку, но Лебеда допустил одну большую ошибку.  Говоря о планах на будущее, он не озвучивал конкретных методов и действий, которыми собирается добиваться их воплощения в жизнь, а регулярно ссылался на свои успехи в Балабанове, что в итоге вылилось в конфликт.

На вопрос Бориса КУДРЯШОВА о том, существует ли у организации график осмотра сетей и сливных  колодцев, Игорь Леонидович повысил голос и спросил, а есть ли подобная бумага у самих депутатов, которые столько времени пытаются разобраться в ситуации? Это окончательно переполнило чашу терпения народных избранников.

- Вы приходите сюда, снова кормите нас обещаниями и рассказываете, как хорошо стало в Балабанове. Вы извините, но нам это неинтересно! Мы живем в Ермолине и хотим услышать, что конкретно будет сделано у нас? И так как вы на посту руководителя уже полтора месяца, то поясните, что вы успели предпринять для города за это время? - не менее громко ответил Кудряшов.

К сожалению,  дипломатическим талантом Прокуратова его преемник явно обделен, поэтому вместо того, чтобы «сохранить лицо», просто поднялся со своего места и покинул кабинет, чем окончательно настроил против себя всех собравшихся.

Продолжив обсуждение без представителя ГП «Калугаоблводоканал», народные избранники и общественники приняли решение обратиться за помощью к губернатору региона, чтобы тот повлиял на калужское начальство ресурсоснабжающей организации и побудил его обратить внимание на ситуацию в поселении.

 Что же касается Лебеды, то, несмотря на явно незадавшееся знакомство, у Игоря Леонидовича есть шанс завоевать расположение ермолинцев, если он и его сотрудники помимо громких слов займутся реальным делом и смогут хотя бы частично решить накопившиеся проблемы.

Степан ФЕДОРОВ

 

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