Боровчане стали меньше бояться бешенства

После нападения бешенного кота на дачницу в СНТ «Кривское» в Боровском районе вновь был объявлен карантин. В связи с этим, помимо плановых вакцинаций и обходов, сотрудники ветстанции организовывают специальные мероприятия по иммунизации домашних питомцев.

Одно из таких прошло 21-го сентября в Боровске. И исходя из её итогов напрашивается удивительный вывод, ведь угроза смертельного вируса, судя по всему, перестала пугать горожан.

Как и в случае с людьми, главное оружием против инфекций у домашних животных является своевременная прививка. Спорить о побочных эффектах, целесообразности и прочем можно очень долго, но факт в том, что ничего более эффективного на сегодняшний день придумать так и не удалось.

В случае же с бешенством один, причем бесплатный, укол может спасти жизнь вашему питомцу, и для любящего хозяина выбор очевиден.

Начиная с прошлого лета Боровский район практически безвылазно находиться в карантине из-за регулярных вспышек этого опасного заболевания. Сотрудники ветстанции и администрации поселений регулярно напоминают жителям о необходимости иммунизации своих любимцев, однако судя по прошедшей в минувшую субботу вакцинации в Боровске, люди перестали воспринимать проблему всерьез.

С десяти утра специалисты прошлись по домам на улицах Циолковского, Молокова, Ф. Энгельса и многих других, а также был организован прививочный пункт на автобусной остановке в поселке Институт.

- В этот раз мы ходили по части города расположенной за рекой и привили 160 кошек и 99 собак. В поселке цифра еще больше - это 300 собак и 43 кошки. Это неплохой результат и люди на наш призыв откликнулись, но по сравнению с прошлым годом, когда мы за два дня привили больше тысячи животных спад налицо. Вариантов может быть несколько - возможно, все уже успели привиться раньше и поэтому желающих стало меньше, либо горожане просто перестали бояться бешенства и успели забыть прошлогодний случай с напавшей на людей в центре города собакой, - рассказала и.о. начальника боровской ветеринарной станции Анастасия ЛОКТИНА.

Ситуация действительно интересная, ведь как оказывает практика для возникновения угрозы достаточно всего одного не привитого пса, и беспечность хозяев может и стать тем фактором, который спровоцирует новую вспышку. С другой стороны, любые предостережения перестают восприниматься всерьез, когда их повторяют изо дня в день, а боровчан «пугают» карантином последний год из-за чего большинство людей успело свыкнуться с мыслью о бешенстве, и вакцинация стала интересовать их гораздо меньше.

Тем не менее, специалисты намерены продолжать свою работу и как отметила Анастасия Евгеньевна, помимо плановых мероприятий сотрудники ветстанции планируют в середине октября выйти на центральную площадь Боровска и все жители смогут привести своих любимцев, чтобы получить бесплатную прививку и обезопасить в первую очередь самих себя от вируса бешенства.

Степан ФЕДОРОВ

Другие статьи из рубрики «»