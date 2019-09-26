В Ворсине готовятся газифицировать пять деревень

Ворсино абсолютно заслуженно считается одним из самых преуспевающих поселений Боровского района. Само село уже давно стало напоминать небольшой город, и сейчас местная администрация уделяет повышенное внимание остальным деревням.

Сегодня главный вопрос, беспокоящий жителей, - это газификация. В этом году администрация проделала большую работу, чтобы ворсинцы получили столь желаемое «голубое топливо» в свои дома.

Для многих людей наличие в населенном пункте газа или перспектива его появления является чуть ли не основным критерием при покупке участка. По сравнению с прочими вариантами отопления, «голубое топливо» является наиболее экономичным и при этом эффективным вариантом. А потому для жителей деревень это чуть ли не первый по значимости ресурс, уступающий разве что электроэнергии.

Для того чтобы в населенный пункт проложили заветную трубу, чиновники направляют заявки в Калугу, где после ознакомления с проектом составляют план работ. Процедура это небыстрая, да еще и требует солидных финансовых вложений.

В этом году в Ворсине к газификации подошли очень масштабно и денег на составление документации определенно не жалели. Как рассказал заместитель главы администрации поселения Анатолий КОЛЮКАЕВ, проект на подключение был сделан сразу по трем деревням. В число счастливчиков попали Климкино, Добрино и само Ворсино. Все бумаги прошли экспертизу и были направлены в областной отдел капитального строительства для включения в соответствующую программу.

- На следующий год мы планируем продолжать эту работу. Сейчас мы приступили к созданию проекта по Павлово и Коряково. В 2019-м провести все процедуры мы уже не успеем, поэтому в Калугу пакет документов попадет только в следующем году, - отметил Анатолий Викторович.

Стоит отметить, что попадание сразу пяти населенных пунктов в очередь на подведение газа для одного поселения - результат очень хороший. К тому же боровчанам не стоит забывать, что при желании торжественный момент пуска «голубого топлива» можно заметно ускорить, если обратиться к чиновникам с предложением войти в программу инициативного бюджетирования.

Взяв на себя часть расходов по созданию проекта, можно добиться включения деревни в программу газификации уже буквально на следующий год, как это сделали жители того же Мишково.

Что же касается сроков строительства, то здесь администрация, к сожалению, не может дать никакой конкретики. Их устанавливают калужские специалисты, уже после того как ознакомятся с документами, но, как отметил Колюкаев, на сегодняшний день тенденция такова, что к работам обычно приступают на следующий год после сдачи проекта.

Семен ФРОЛОВ

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»