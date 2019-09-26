Большой «ждун»

Ожидание в большинстве случаев несет приятное и волнительное ощущение. Но в случае с балабановским стадионом, который год назад закрыли на капитальный ремонт и пообещали оперативно вернуть горожанам в совершенно новом облике, все иначе.

Мечта о превращении открытого спортобъекта в одну из лучших площадок Калужской области, как это порой случается, подвела на этапе реализации. И по сей день жители города, печально поглядывая на раскуроченное футбольное поле, не понимают, почему администрация не сдержала свое обещание?

Для тех, кто не знает или забыл начало этой истории, напомню: стадион в Балабанове планировали модернизировать по полной, со сменой трибун и туалета, установкой освещения, укладкой резинового покрытия на беговые дорожки и созданием «живого» поля. Но, поскольку подрядчики не смогли до морозов закрыть самую главную и дорогостоящую часть работ по игровому пространству, их перенесли на весну, чтобы зря не зарывать деньги в землю.

Но в период ожидания случился судьбоносный визит руководителей города в Калугу, где уже имеется аналогичный объект. Тогда-то и стало понятно, что содержать в идеальном состоянии поле с естественным покрытием городу будет не по карману. Поэтому проект решили отредактировать, заменив траву живую на искусственную. Естественно, это потребовало дополнительного времени не только на составление сметы, но и на прохождение Госэкспертизы, которая оказалась для балабановского стадиона образным палачом.

Исходную стоимость проекта, предоставленную администрацией города на основе коммерческих предложений строительных организаций, порубили, сократив до минимума. Как решили эксперты, исполнить задуманное можно куда дешевле, сэкономив бюджетные средства. Однако потенциальные подрядчики, которые могли бы взяться за данный муниципальный контракт, сочли иначе и на электронные торги в минувшем августе не вышли.

Теперь администрация готовится вновь размещать свой заказ в интернете, на этот раз поделив его на части. Из общей стоимости в 23 миллиона рублей вычленили 19,9 млн. руб. на обустройство поля с искусственной травой. Но найдется ли теперь строительная организация, готовая взяться за столь большую работу с учетом заложенных средств, уже и загадывать страшно. Просто будем ждать.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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