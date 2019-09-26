Балабановские гидранты вновь пообещали отремонтировать

Сотрудники МЧС не первый раз поднимают тему готовности пожарных гидрантов, расположенных на территории Балабанова, к использованию по прямому назначению - тушению пожаров. Однако, начав с ранней весны, администрация города вместе с ГП «Калугаоблводоканал» не может отрапортовать о полной «боевой» готовности.

Вот и на минувшей в понедельник планерке главы администрации города представитель экстренной службы заявил о готовящейся проверке гидроустройств, на что вновь услышал ответ о незавершенных работах.

Как сообщил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ, на сегодняшний день из восемнадцати гидрантов, требовавших ремонта, руки не дошли до шести. Собственником всех этих водонапорных точек, используемых при тушении пожаров, является ресурсоснабжающий областной монополист. Его представитель в очередной раз пообещал выполнить свои обязательства максимум за три недели.

Это время у местного представительства ГП «Калугаоблводоканал» еще есть. Однако пообещав повременить с проверкой, в МЧС попросили ускориться с восстановлением гидрантов, поскольку неизвестно, в какой момент они могут понадобиться.

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