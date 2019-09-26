26.09.2019

Жители аварийных домов в «городке» готовятся к переезду



Старые двухэтажки, расположенные в микрорайоне улицы Дзержинского в Балабанове, давно прошли экспертизу, которая подтвердила их аварийное состояние. Это позволило местным органам власти включить жилые дома в программу переселения из ветхого жилья, дав надежду людям на получение лучших условий проживания.

Как сообщила на днях юрист администрации Галина ВОРОНЦОВА, на сегодняшний день уже запущен процесс расселения. Первому жителю, покидающему старый дом, были перечислены средства на приобретение новой квартиры.

Тем не менее не все жильцы готовы получить долгожданную возможность сменить место жительства. У нескольких из них еще не собраны все необходимые документы, а один не согласен с проведенной оценкой стоимости старого жилья, которая в итоге сказывается на предлагаемой денежной выплате.

Разобраться в недовольстве несговорчивого переселенца пообещал лично глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН. Он уже назначил встречу, на которой планирует обсудить причины несогласия и найти выход из ситуации. 

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