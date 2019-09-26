В совхозе «Боровский» добровольные пожарные дождались машину

В каждом сельском поселении Боровского района существуют свои добровольные пожарные команды. Волонтеры оказывают большую помощь сотрудникам МЧС, и зачастую именно они первыми прибывают на место происшествия. Главной же проблемой таких отрядов является их оснащение, которое для местных бюджетов оказывается довольно накладным.

В таких случаях администрация рада любой возможности разжиться новой техникой или оборудованием. А потому, когда сотрудники МЧС решили передать совхозу «Боровский» пожарную машину, эту идею восприняли с оптимизмом, который не потушила даже бюрократическая волокита.

Получить в свое распоряжение настоящий пожарный автомобиль для ДПК - большая удача. Специализированная техника - вещь дорогостоящая, а потому столь ценные «обновки» добровольцам достаются редко. Пожалуй, последним подобным случаем можно назвать покупку бочки для перевозки воды для Асеньевских огнеборцев.

Совхозу «Боровский» в этом случае повезло куда больше как по размеру, так и по представившимся возможностям. И даже то обстоятельство, что техника из гаража МЧС оказалась не в идеальном состоянии, не разочаровало обладателей ценного «подарка».

- С нашей стороны потребовались немалые усилия. Честно сказать, в какой-то момент даже хотели бросить эту затею, но в итоге все-таки получилось довести ее до конца. На то, чтобы согласовать возникшие вопросы и оформить бумаги, ушло около двух лет. Сейчас автомобиль уже стоит в селе, но еще предстоит заняться его комплектацией, прежде чем он сможет приступить к работе, - рассказал глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

Примечательно, что от подобного сотрудничества выигрывают обе стороны, поскольку переданная добровольцам машина уходит с баланса пожарных и вместо нее будет закуплена новая техника.

Само собой, важно понимать, что полученный совхозом «Урал» хоть и на ходу и в принципе пригоден к выполнению своей функции, находится не в самом лучшем состоянии. К тому же пока он стоял без дела, с него сняли все оборудование, а потому местной администрации все-таки придется вложить средства в «реанимацию» техники. Однако по сравнению с ценой на закупку новой пожарной машины это не столь затратно.

Другой вопрос: насколько поселению действительно необходим такой автомобиль? Сегодня ДПК при тушении пожаров чаще всего выполняют вспомогательную функцию. Но иметь у себя в резерве полноценный экипаж, способный справиться с возгоранием, - огромное подспорье. Главное, чтобы в селе нашелся человек, имеющий опыт обращения со специализированной техникой, и тогда долгожданный автомобиль обязательно покажет свою пользу в деле.

Степан ФЕДОРОВ

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