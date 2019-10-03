Харэ мигать! Чиновники поддержали боровчан, недовольных светофором В Балабанове

Жители Боровского района в очередной раз «разнесли» в соцсетях светофор, установленный на пересечении улиц Боровской и Гагарина в Балабанове. За недолгий срок работы устройства, регулирующего данный участок дороги, эта тема превратилась в «баян», который, воде и надоел всем, но и игнорировать невозможно.

ТОЧКА КИПЕНИЯ

Бесконечные «пробки» на обоих улицах возле спецустройства стали привычным делом, но в часы-пик здесь выстраиваются вереницы машин от «городка» на трассе А-108 (ул. Боровская) до совхоза «Боровский» на кабицынской дороге (ул. Гагарина). Эта ситуация порождает массу нарушений правил ПДД, поскольку водители со сдавшей нервной системой направляют свои авто по обочинам. И если бы у сотрудников ГИБДД не было других проблемных мест, то они могли бы стоять на этом «хлебном» перекрестке, и грести штрафы ковшом.

Конечно, вступать в ряды недобропорядочных автомобилистов готовы не все. А потому, большинство водителей попросту ежедневно томится в «пробках», посыпая нелестными эпитетами светофор, установку которого не так давно администрация с трудом «выбила».

Эта ситуация - яркий пример черномырденского «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Ведь сама идея установки в данном месте светового регулировщика взяла свое начало от жалоб балабановцев, и стала откликом на их чаяния.

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Жители Балабанова, проживающие на улицах Лермонтова и Пушкина были недовольны тем, что перейти через оживленную дорогу федерального значения было непростым делом. Присутствие в данном месте дорожной разметки в виде «зебры» не давало пешим гражданам преимущества перед автомобилистами, которые не торопились приостанавливаться, чтобы пропустит тех, кто готовился к отчаянным попыткам пересечь дорогу.

Свою ложку дегтя внесли и большегрузы, приезжающие на одно из крупнейших предприятий города, расположенное на ул. Лермонтова. Выехать им со второстепенной дороги было затруднительно, а потому, они либо выстраивались в длинный караван ожидания, либо ехали напролом, игнорируя ПДД.

Поэтому мысль о светофоре казалась спасительной, но при реализации дала побочный эффект из-за неучтенной транспортной нагрузки на данном участке. И теперь водители на чем свет стоит ругают чиновников, а те ломают голову, как решить вопрос, чтобы снять возникшую проблему.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ КРУГ

На этой неделе глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ поддержал возмущенных автомобилистов. Он завил, что тоже считает необходимым отключить светофор. Однако понимает, что одной такой мерой ситуацию не исправить, и идти необходимо путем расширения кабицынско дороги в месте примыкания к ул. Боровской и строительства полноценной развязки.

- Там необходимо построить круговую развязку. Она позволит обеспечить и безопасность и большую пропускную способность. Этот вариант мы будем предлагать, как оптимальный.

Его позицию поддержал и глава администрации Сергей ГАЛКИН, который уже пытался договориться с Министерством дорожного строительства региона об упомянутом выше расширении. Но осуществить это предложение без проектных работ, которые должны затронуть модернизацию большого отрезка пути на Обнинск, невозможно. А потому, поступившее обращение в области во внимание взяли, но четких сроков выполнения не назвали.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Дороги»