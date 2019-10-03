Туда и обратно. Районные электрики вернутся в Боровск

В последнее время внимание жителей района приковано к ситуации вокруг РЭС. У чиновников и депутатов возникло к энергетикам немало вопросов касательно организации их работ и готовности предприятия к началу осенне-зимнего периода.

Одним из первых свое недовольство выразил депутат Районного Собрания Сергей КУПРАНОВ. Негодование народного избранника поддержали немало боровчан. А потому, 26 сентября на заседание был приглашен представитель компании, который наконец-то дал ответы на вопросы парламентариев. А заодно рассказал о ведущихся на территории района работах и связанных с ними отключениях.

ОЧНАЯ СТАВКА

Пламенная речь Сергея Купранова на одном из заседаний районного Собрания можно назвать отправной точкой, после которого работой РЭС заинтересовался буквально весь район, начиная от пользователей социальных сетей и заканчивая прокуратурой.

В своем выступлении Сергей Васильевич раскритиковал решение руководства энергетиков перенести базу из Боровска в Балабаново, аргументируя это в первую очередь невыгодностью географического положения и увеличившимся временем реагирования электриков на аварии в отдаленных населенных пунктах. Также смутила парламентария недостаточная техническая оснащенность нового штаба РЭС и возможные проблемы с кадрами.

Недавно в Балабанове прошло большое совещание с участием представителя компании «Калугаэнрего», а также главами администраций поселений и первых лиц района. Обсуждение работы РЭС длилось порядка четырех часов, а после этого по личной просьбе Анатолия БЕЛЬСКОГО представитель энергетиков пришел, чтобы пообщаться с депутатами.

Отвечать на вопросы народных избранников выпало начальнику оперативно-технической группы Владиславу ШИШКИНУ. В первую очередь ему пришлось дть пояснения на вопросы Купранова, который не стал ходить вокруг да около, а сразу поинтресовался: кто принял решение перенести базу электриков в Балабаново? Ожидаемо, подобные решения оказались прерогативой калужских начальников, и конкретных имен названо не было.

- Я хотел бы знать лично вашу точку зрения - вы поддерживаете это решение? - обратился Сергей Васильевич к энергетику и получил от него неожиданно откровенный ответ.

- С позиции оптимизации - возможно, это было правильное решение, но со стороны технических служб здесь есть над чем подумать. Внутри нашей организации мы обсудим текущее положение дел. Думаю, необходимым держать здесь еще одну бригаду, которая могла бы оперативно выехать и ликвидировать повреждения, - признался Владислав Анатольевич.

Согласился он и с тем, что географически Балабаново проигрывает Боровску. Но в то же время перемещение «центра» не заставляет отказываться от базы на территории районного центра, как и ото всех её возможностей.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Далее, удовлетворенный этим разговором Купранов, передал слово своим коллегам, у которых тоже накопилось немало вопросов к электрикам. Самый острый из них, пожалуй, задала Людмила КНЯЗЕВА, поинтересовавшаяся, почему в последнее время происходит столько отключений на территории сельских поселений.

На это Владислав Анатольевич подчеркнул, что причиной тому запланированные работы, а не аварийные ситуации. На территории района сейчас проводится реконструкция сетей, затрагивающая по большей части территории Ворсина и Совьяков, откуда приходит больше всего жалоб на проблемы со светом.

Отдельной темой для разговора стала установка новых счетчиков, вызвавшая особенно много негатива среди боровчан. Эти работы не являются прихотью районных электросетей и будут продолжены в следующем году.

- Цифровизация проходит по всей стране и будет в скором времени подписан еще один Указ президента по установке счетчиков с передачей GPRS. Многие не хотят принимать участия в этой работе, но уйти от неё не удастся, и на поступающих с приборов данных будет строиться новая информационная база, - отметил Шишкин.

Отдельной темой для разговора также стали работы по замене опор. Так сложилось, что занимающиеся этим подрядчики не демонтируют старые, гнилые столбы, ссылаясь на то, что в контракте этого не прописано. Как заверил депутатов представитель РЭС, в «Калугаэнерго» уже была направлена просьба в будущем более внимательно отнестись к этому пункту при заключении договора.

Итог же обсуждению подвел глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ:

- Во время нашего разговора с РЭС и «Калугаэнерго» мы обсуждали эти вопросы и приятно видеть, что наше видение ситуации совпадает. Что касается того, где будет располагаться штаб энергетиков, нам, по сути, все равно. Но мы тоже считаем необходимым, чтобы в Боровске была бригада, готовая выехать в ту же деревню Борисово и провести там работы. В остальном нужно признать, что многие годы сетям нашего района уделяли мало внимания и сейчас это пытаются наверстать. Поэтому есть надежда, что через пару лет это все устранят и большая часть проблем уйдет, - отметил Николай Александрович.

В целом же, несмотря на довольно позитивный тон всего разговора, стоит отметить, что представитель РЭС не озвучил никакой конкретики, обойдясь без обозначения сроко. Впрочем, до наступления холодов осталось совсем немного времени и тогда у боровчан будет возможность на деле увидеть, насколько соответствуют истине прозвучавшие слова.

Степан ФЕДОРОВ

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