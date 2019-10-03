Два боровских стадиона продолжают томиться в ожидании подрядчиков

Судьбу балабановского стадиона, о которой на минувшей неделе мы рассказали в «Колонке редактора», обсудили на еженедельной планерке в администрации Боровского района. Изложенную в ней информацию подтвердил и глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН, заявив, что в первых числах октября ожидаются новые торги по поиску подрядной организации, которой предстоит взяться за строительство поля с искусственным покрытием.

- По рекомендации регионального Министерства спорта, мы провели переговоры с подрядной организацией, имеющей опыт осуществления подобных проектов. Она обещала заявиться на электронные торги. Но будем ли мы приступать к работам в этом году - сказать сложно. Все будет зависеть от погодных условий, - сообщил балабановский градоначальник.

Между тем в аналогичной ситуации находится и проект стадиона в Боровске. Как пояснил замглавы администрации района Алексей ГЕРАСЬКИН, по этому объекту тоже дважды проводились торги. Но даже при условии того, что претендент на получение госконтракта, в отличии от балабановского случая, появился, заключать с ним договор не стали.

- Обязательное условие для получения права исполнить контракт является опыт проведения работ по укладке искусственного покрытия на стадионах. Но в обоих случая вышедший подрядчик не смог подтвердить соответствие этому требованию, - сообщил Гераськин.

При таких обстоятельствах рисковать большими бюджетными суммами не хочет ни один из городов, попавших в столь проблемную ситуацию. А значит, вопрос соотношения качества исполнения работ и скорость их проведения пока остаются открытыми.

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