На мусорном предприятии в Балабанове обнаружили общежитие

Мусоросортирующее предприятие ООО «Спецтранс», расположенное в промзоне Балабанова, не перестает привлекать к себе внимание городских властей и районной прокуратуры.

На этой неделе сюда вновь нагрянули с проверкой по поступившему заявлению. Однако, помимо основного вопроса - незаконной деятельности в границах муниципального образования, появились и другие, ответы на которые предстоит поискать прокуратуре и местной администрации.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР «КРЭО»

Сейчас ООО «Спецтранс» является официальным партнером ГП «Калужский региональный экологический оператор». Именно на его территорию на улице Лермонтова мусоровозы свозят ТБО со всего Боровского района на сортировку, чтобы потом, все что не подлежит вторичной переработке, отправить на тимашевский полигон для утилизации. Однако такие отношения, которые, вроде бы, легализовали скандальное предприятие, ни для надзорного органа, ни для местных властей не являются основанием для того, чтобы забыть о том, что работает ООО на совершенно незаконных основаниях.

Противостояние города и частного бизнеса началось зимой 2017 года, когда депутаты третьего созыва получили от жителей первые жалобы на бесконечный поток мусоровозов, движущийся за городское кладбище. Причем, по словам очевидцев, номера на этих машинах частенько были «московские».

Первый визит депкорпуса на территорию предприятия вызвал шоковую реакцию: как могло случиться так, что в границах городского поселения появилось столь специфическое предприятие? Ведь по факту правила землепользования предписывали занимаемому «Спецтрнсом»» участку складирование, и ни как не работу с бытовыми отходами жителей.

ПРОТЕСТ ЗАКОНУ

Решить это «недоразумение» директор ООО «Спецтранс» Александр ТЕЛЬНОВ попытался путем переговоров. Он вышел на Городскую Думу с просьбой изменить вид разрешенного использования данного земельного участка, чтобы продолжить работать с сортировкой мусора. Но депутаты единогласно отказали в этой просьбе, прекрасно понимая, что таким решением они узаконят новую экологическую проблему города.

Во время визита на место народные избранники увидели горы непереработанного мусора, которые даже в сильный мороз источали зловоние. Позже, во время летнего визита на эту территорию, власти города убедились в своих предположениях: сортировочный конвейер не справляется с нагрузкой, а модернизация, судя по словам Александра Тельнова о невыгодности вторичной переработки, ему не грозит.

На основании нарушения правил землепользования Городская Дума обратилась в прокуратуру Боровского района с просьбой провести проверку ООО «Спецтранс», что так и сделала. Вполне очевидно, что имеющиеся нарушения надзорный орган не оставил без внимания. В результате прокуратура через суд потребовала от руководства предприятия привести вид деятельности в соответствие виду разрешенного использования. Несмотрянаминувший календарный год, это противостояние ещенезакончено, поразнымпричинам. Главные из них - протест Тельнова на решение суда первой инстанции и странные переносы судебных разбирательств в Арбитражном суде.

ОПАСНАЯ ЛИНИЯ

То, что Александр Тельнов не собирается «сдаваться», вероятно, надеясь на поддержку своего бизнеса, как партнера госпредприятия, стало понятно и во время недавнего визита на территорию ООО «Сецтранс». Представитель прокуратуры прибыл сюда по поступившему заявлению руководства ермолинского авиополка, к которому летчики приложили фотографии огромных мусорных развалов. Учитывая, что территория предприятия расположена на линии посадки военных самолетов, а мусорные кучи под открытым небом привлекают стаи птиц, возникает опасность возникновения страшных ЧП.

Только за минувшие полтора месяца инциденты с самолетами на территории РФ случались трижды: из-за столкновения со стаей птиц 15 августа судно совершило экстренную посадку в кукурузном поле недалеко от аэропорта «Жуковский»; 16 августа по этой же причине экстренно вернулось в аэропорт «Внуково», а 30 сентября аналогичная ситуация случилась в воздушном порту Екатеринбурга. А потому, опасения летчиков вполне обоснованы, и не брать их во внимание было бы странным.

КТО ТУТ СТРОИТ?

К этому визиту на «Спецтрансе» хорошо подготовились: гор мусора не было, линия сортировки удивила своей чистотой, да и самих мусоровозов за время часового визита проехало не более пяти. Как такое могло случиться на предприятии, на которое везут мусор со всего Боровского района, остается только догадываться.

Зато заместитель главы администрации Михаил ИВАНОВ и председатель комиссии по городскому хозяйству при Гордуме Светлана ЗАЦАРИННАЯ обнаружили другие интересные детали. Например, вырытый котлован. Аналогичную яму здесь уже видели в прошлом году, и местный смотритель обосновал ее наличие обескураживающе:

- Это бассейн, здесь ребята купаться будут, - сообщил он депутатам.

В суровость «ребят», работающих на ООО, конечно, никто не поверил. А спустя некоторое время, при очередном визите, представители администрации обнаружили в таких «окопах» следы горения, свидетельствовавшие о сжигании отходов.

Странным показались и земляные работы, проводимые в глубине участка. Бульдозер расчистил площадку на несколько метров в сторону железной дороги. И теперь в администрации пристально изучат границы участка, чтобы понять: не хватанули ли мусорщики себе городской земли нахаляву?

Но наибольшее удивление вызвал мини-квартал из деревянных двухэтажных построек - место обитания «ребят», а заодно и «девчат», которых во время обхода территории обнаружили в оборудованной тут же столовой.

Говорить о законности таких условий проживания и питания в эпицентре мусорного предприятия, конечно, не приходится. А потому представители администрации и Гордумы решили в очередной раз обратиться в прокуратуру с заявлением о проведении проверки на ООО «Спецтранс».

Иван КРЕЧЕТ

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