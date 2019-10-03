Копейка рубль бережет. Содержание счетчика за отопление рассорило жильцов с управляющей компанией

Страсти вокруг установки в домах приборов учета на отопление кипят в Ермолине не первый год. Сначала местные теплосети и управляющие компании не могли договориться кто будет содержать это оборудование, а после того, как суд окончательно расставил все точки, разгорелся новый конфликт.

Дело в том, что обслуживание счетчиков неизбежно ведет к увеличению тарифа и далеко не все собственники готовы безропотно согласиться на предлагаемые УК условия. Так случилось в доме №6 по улице Фабричной, где озвученный компанией ценник вызвал у жителей массу вопросов.

СЧЕТЧИК РАЗДОРА

Сегодня каждый живущий в многоквартирном доме человек знает, что наличие прибора учета является залогом экономии. Поэтому в том, чтобы развернувшаяся в Ермолине эпопея с тепловыми счетчикам очень волновала горожан. И когда по решению суда, наконец, стало ясно, что отвечать за их обслуживание будут управляющие компании, ермолинцы вздохнули с облегчением.

Впрочем, длилась эта радость недолго, ведь получив в свой бюджет новую статью расходов, УК тут же поспешили объявить о новом поводе взимать с жителей деньги. Метод расчета платы за обслуживание счетчиков каждое предприятие тоже выбрала свой и далеко не везде получившиеся суммы пришлись плательщикам по нраву.

Например, жители дома №6 по улице Фабричной услышав, что им предстоит платить по 80 копеек с квадратного метра, захотели получить разъяснения от директора УК «Наш Дом» Зинаиды ТУЛЬСКОЙ.

- На собрании нам объявили о том, что по тарифу мы будем платить по 80 копеек с квадратного метра. Откуда эта сумма взялась, нам никто толком не объяснил. Сама Зинаида Васильевна говорит, что заключила контракт с калужской организацией, которой будет платить по две тысячи в месяц. Никаких бумаг она нам не показала, но даже если верить ей на слово, то с нашего дома она будет получать примерно 3500 в месяц. И куда пойдут оставшиеся деньги? - негодует один из собственников Виктор НАЗАРОВ.

Вопрос действительно интересный, ведь, по словам Виктора Егоровича, когда счетчиками ведали теплосети, обслуживание одного дома укладывалось примерно в 1200-1300 рублей. И даже если согласиться тем, что ценник мог вырасти, переплата выходит солидная.

Нельзя забывать и о том, что отопительный сезон в Боровском районе длиться не круглый год, а платить за счетчики жители будут ежемесячно, что опять-таки выглядит настораживающе.

ДВОЕ ДЕРУТСЯ, ТРЕТИЙ НЕ МЕШАЙ

За разъяснениями мы обратились в местную администрацию, однако чиновники ничем помочь горожанам не могут, да и в препирательства между жильцами и управляющей компанией влезать себе дороже.

- Единого норматива не существует. Мы объявляли, что сумма может варьироваться от 60 копеек до 1,5 рублей, но более точно этот вопрос должны решать собственники жилья. Если домом от их имени управляет компания, то она должна найти подрядчика, сделать расчет и представить его на суд жителей. Впрочем, помимо цены за услугу нельзя забывать и о сторонних расходов - заключение договоров, выезд специалистов, поверка и так далее, - рассказал заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ.

Как это часто бывает, жители порой забывают, что в первую очередь за свой дом отвечают они сами и если действия УК вызывают у них недоверие, то всегда можно отказаться от услуг этой компании и найти другую, или и вовсе взяться самостоятельно, следить за сборами и расходами.

Абсолютно верны и слова Исаева о том, что помимо конечной цены нужно держать в уме и сопутствующие расходы, о которых часто забывают горожане. Та же самая поверка счетчиков пусть и проходит раз в три года, но стоит порядка 30-и тысяч рублей и эти деньги так или иначе придется отдать самим жильцам.

ЛИЧНЫЙ ПОДХОД

Примерно такой позиции придерживается и директор отвечающей за Фабричную,6 УК «Наш Дом» Зинаида Тульская, отметившая, что их организация напротив пошла навстречу жителям и никак не ожидала встретить столь негативную реакцию.

- Наши расчеты исходят из площади дома, соответственно, чем больше в нем квартир, тем меньше будет доля каждого собственника. Где-то тариф получился чуть меньше, где-то чуть больше, но мы подходим к каждому объекту индивидуально, а не ставим всех в одни и те же условия. Что касается средств, которые будут собираться вне отопительного сезона и ежемесячных «остатков», то они в итоге и пойдут на оплату поверки, когда того потребует законодательство, а не уйдут куда то на сторону, - отмечает Зинаида Васильевна.

В пользу Тульской стоит отметить и тот факт, что некоторые её коллеги действительно решили пойти по самому простому пути и не стали даже возиться с индивидуальными расчетами. Например, УК «Ермак» просто выставила по всем домам один тариф по максимальной планке озвученной администрацией в 1,5 рубля с квадратного метра. На этом фоне 80 копеек в доме на Фабричной выглядит очень разумными и обоснованными.

С другой стороны нет ничего плохого в том, что жители переживают за свои деньги и хотят быть уверены, что их тратят на нужное для всего дома дело.

Возможно, хорошим решением было бы вынести оплаты за содержание счетчика из «содержания», за которое УК не отчитывается перед клиентами в отдельную графу в платежках. Чтобы каждый мог видеть, сколько на это уходит денег и при желании ознакомиться с остатком от собираемой суммы, отложенным на будущую поверку. В противном случае взаимные упреки и недоверие приведут к тому, что этой зимой подобные конфликты вспыхнут по всему городу и тогда уже остаться в стороне не удастся никому.

Степан ФЕДОРОВ

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