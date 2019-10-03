В Кривском появится новая хоккейная коробка

В прошлом году в Кривском активно взялись за создание спортивной инфраструктуры. В деревне появился новый футбольный стадион, а зимой для жителей залили каток под открытым небом.

Тогда глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО поделился планами по строительству на месте открытого льда полноценной хоккейной коробки и не заставил селян долго ждать этого события. Работы по её созданию начались на прошлой неделе, а завершить их планируют уже в следующем году.



Кривское можно назвать хорошим примером того как администрация, не имея в бюджете большого объема бюджетных средств, находит возможности порадовать жителей новым благоустройством. Достигается это благодаря участию в грантовых конкурсах и активной работы со спонсорами, всегда готовыми поддержать интересные задумки.

Залитый прошлой зимой каток стал лишь первым шагом в сотрудничестве бизнесменов и чиновников. Глава местной администрации Алексей МАКСИМЕНКО, еще только опробовав лед, заявил, что в будущем необходимо приложить усилия, чтобы место для катания стало полноценным спортивным объектом, где можно будет проводить хоккейные матчи.

В данном случае ждать обещанного три года не пришлось, и уже сейчас кривчане могут наблюдать, что на пустыре развернулась стройка.

- Этот проект нам помогают реализовывать наши постоянные спонсоры ООО «Березовское» и АО «Кривское», предоставившие не только участок под строительство, но и выделившие технику и рабочих. В этом году мы планируем разровнять площадку, установить борта и после укладки арматуры залить ровную бетонную подушку, которая станет основой для новой коробки, - поделился Алексей Витальевич.

Само собой, останавливаться на этом Максименко не планирует, и уже в 2020-м здесь приступят ко второй половине работ. В неё входит укладка труб с фреоном, которые будут помогать поддерживать лед в наилучшем качестве.

Таким образом, площадку можно назвать наполовину искусственной, ведь она сможет функционировать не только при минусовой температуре. По словам Алексея Витальевича, селяне смогут выйти на лед и ранней весной, и без проблем кататься даже в том случае, если столбики термометров будут показывать +5 градусов.

Степан ФЕДОРОВ

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