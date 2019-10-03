Вопрос «Победы»

Завидуют ли муниципалитеты Боровского района друг другу? Несомненно! Когда в одном строят дороги и скверы, решают проблемы водоснабжения и освещения улиц, возводят новые объекты социального назначения, соседи мечтают, чтобы и на их территории происходили перемены, способные сделать населенный пункт более комфортным и красивым. В конце концов, именно в этом и заключается работа каждой администрации.

Балабановцам в этом случает грех жаловаться. Здесь уже построили поликлинику, скоро появятся школа и детский сад, дороги ремонтируют, скверы сроют. Однако и у местных чиновников нашелся повод для зависти.

Недавно заместитель главы администрации Балабанова Михаил ИВАНОВ обратился к комиссии по городскому хозяйству при Гордуме с предложением поддержать его идею по реконструкции сквера Победы. Мечта привести в порядок это символичное место у Михаила Александровича витала давно, а после того, как в Боровске реконструировали вечный огонь и территорию вокруг, добавился и привкус зависти.

С одной стороны, сквер Победы в Балабанове не плох. Но каждую весну администрации приходится искать подрядчика, который приклеивает отваливающуюся плитку сомнительного качества. Памятники, стоящие рядом с Вечным огнем, выполнены в разных стилях, что не делает это место единым для восприятия. А металлическая стела, перенесенная сюда с привокзальной площади, где раньше и размещался главный «победный» памятник города, воспринимается чужеродным. Так считает Михаил Иванов, попросивший у комиссии по горхозу поддержки.

Однако одобрить выделение средств на проект, который потом предстоит воплотить, участники комиссии единогласно не смогли, озвучив мнение, что в городе есть и другие места, где требуются бюджетные вливания. А потому обсуждение данного вопроса мне, как председателю этой рабочей группы, без предварительного решения пришлось вынести на официальное заседание Городской Думы. На нем большинство коллег идею поддержали. Однако сошлись на том, что проект реконструкции обязательно необходимо согласовать с общественными организациями, а демонтаж металлической стелы вообще вынести на общегородское голосование.

А потому, я приглашаю вас принять участие в опросе, опубликованном на странице «Новости Боровского района» в сети «ВКонтакте». Голосуйте и выражайте свое мнение, каким должен стать сквер Победы в Балабанове.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»