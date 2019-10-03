Отопительный ликбез

Заместитель главы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ призвал своих коллег из поселений инициировать вместе с представительством газовой службы профилактические работы с населением. Поводом для этого стал начавшийся отопительный сезон, во время которого некоторые жители, недовольные температурой воздуха своих квартирах, начинаю греть его при помощи газа.

Такие попытки бывают чреваты печальными последствиями от отравления продуктами горения газа, до взрывов неисправного оборудования. Поводом для такого обращения стал недавний случай, произошедший на территории Калужской области. До фатального финала дело, к счастью не дошло, но стало поводом вспомнить о проблемных квартирах в Боровком районе.

На особый контроль было рекомендовано взять жилища одиноких стариков, а также неблагополучных граждан. И если проверка оборудования полностью лежит на плечах ресурсоснабжающей организации, то администрациям рекомендовали распространить соответствующие памятки по многоквартирным домам.

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