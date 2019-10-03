Дело мечты

В Боровске Федерация Единоборств начала тренировать детей и взрослых.



В последнее время у боровчан сильно возрос интерес к контактным видам спорта. Это подтверждают прошедшие летом в Балабанове и Ермолине турниры, на которых число гостей и участников превысило ожидания организаторов. На фоне соседей, активно развивающих свои секции боевых искусств, Боровск долгое время оставался аутсайдером, и местным жителям приходилось ездить заниматься в другие города.

Все изменилось в конце августа, когда в районном центре была создана Федерация Единоборств. Строящаяся на энтузиазме и любви к спорту организация сегодня активно проводит тренировки и за прошедший месяц уже успела привлечь к себе внимание многих неравнодушных к этим дисциплинам боровчан.

ДОЛГИЙ ПУТЬ

О том, насколько развит спорт в том или ином городе говорит в первую очередь возможность горожан найти себе дисциплину по душе. Так сложилось, что в Боровске большое внимание уделено командным видам вроде футбола и волейбола, а вот с различными единоборствами как-то не сложилось. Те жители районного центра, которые хотели попробовать себя на ринге ездили на занятия в Обнинск или Балабаново, но все время задавались вопросом - почему никто не возьмется организовать тренировки в их родном городе?

Точно такая же мысль пришла в голову Сейрану СИМОНЯНУ и Евгению ШМЕНДЕЛЮ. Оба мужчины по-настоящему «болеют» за свой любимый спорт и не испугались трудностей, которые встали перед ними на пути создания секции в Боровске.

Со дня возникновения идеи и до начала занятий активистам пришлось столкнуться с кучей проблем. Сначала ими была создана Федерация единоборств Боровского района Калужской области, вошедшая в состав региональной организации, а тренеры, мастера дзюдо, прошли необходимую аккредитацию, чтобы иметь возможность заниматься с воспитанниками по стандартам ММА. Но самые большие трудности возникли у мужчин с поиском базы для проведения тренировок. Сначала все шло очень хорошо и никаких проблем со спортзалом не предвиделось. Им удалось договориться с районной администрацией о том, что под секцию будет передано пустующее помещение в доме№ 20 по улице Коммунистической. Основателям федерации даже удалось найти спонсоров, готовых взяться за ремонт и закупить необходимое оборудование, однако в дело вмешался случай.

После обрушения гаража местного отделения полиции, соседнее с ним помещение, занимаемое редакцией газеты «Боровские известия», пошло трещинами, ислучилось так, что в обещанный спортсменам зал в срочном порядке переселили журналистов.

Таким образом, уже готовившиеся набирать новых воспитанников тренеры вновь остались без базы. Но даже эта неудача не смогла заставить их опустить руки и в конце августа, на День Города Боровска, была проведена открытая тренировка, на которой присутствовало немало высоких гостей. Это событие лишний раз подтвердило, какой большой интерес есть у горожан к боевым искусствам, ведь зрителей набралось столько, сколько нельзя было встретить на всех остальных развлекательных площадках вместе взятых!

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Все это убедило тренеров продолжать, и они арендовали под занятия зал, расположенный в известных всем боровчанам «Коробейниках» и с 4-го сентября приступили к тренировкам.

- Все, что вы сегодня можете здесь видеть, мы сделали своими руками. Ремонт, частично освещение и даже сами маты на которых проходят занятия. Конечно, в будущем мы надеемся, что у нас появится свое помещение, но пока рады, что можем заниматься любимым делом. В идеале для полной комплектации зала необходима еще немалая сумма на боксерские груши, брусья и другие станки, но до этого мы еще дойдем, - рассказывает Евгений Шмендель.

Сейчас в секции занимается порядка сорока человек, разделенных на две группы - одна для детей, а другая для спортсменов от шестнадцати лет и старше. Какого-то возрастного порога или требований к желающим заниматься нет - достаточно лишь иметь медицинскую справку, разрешающую физические нагрузки. В планах на будущее у мастеров запустить отдельные тренировки для представительниц прекрасного пола - пока осваивать единоборства захотела лишь две девушки, но организаторы надеются, что в будущем их число возрастет.

- На самом деле мы обучаем самым необходимым вещам, не привязываясь к конкретной школе или дисциплине. Я сам и наш главный тренер всю жизнь занимались дзюдо, поэтому в том, что касается борьбы, у нас сделан особый упор. Но пройдя через наши занятия, ученик может выступать практически в любом виде единоборств, поскольку по большей части разнятся только правила, а приемы и техники очень похожи. Тоже самое касается и «ударки» - учим работать и руками, и ногами, так что можно без проблем попробовать себя в ММА или даже в боксе, все зависит в первую очередь от желания, - делится Сейран Симонян.

Сегодня, спустя месяц после начала тренировок, зайдя в зал, понимаешь, что все усилия тренеров были не напрасны. Здесь царит удивительная атмосфера, поскольку и мастера и их воспитанники подходят к занятиям со всей душой.

- Я всегда любил активный образ жизни, будь то футбол или мотоцикл. Узнал, что появилась возможность попробовать себя в контактном виде спорта в Боровске, решил прийти на занятие и втянулся. Лично для меня важно, что я ухожу отсюда с ощущением, что стал лучше, поэтому планирую продолжать заниматься, - поделился своими чувствами один из начинающих спортсменов Сергей КОРОЛЕВ.

Безусловно, пока секция только начинает свою работу и еще предстоит очень многое сделать. Но то, с какой ответственностью подходят к любимому делу её организаторы, не оставляет сомнений в том, что в будущем боровские бойцы смогут составить конкуренцию на ринге представителям других городов района.

Степан ФЕДОРОВ

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