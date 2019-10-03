03.10.2019

Руководитель судебных приставов попал под уголовную статью



В Боровском районе сменился руководитель службы Судебных приставов. Об этом сообщил прокурор Александр ЕГОРОВ.  Руководитель надзорного органа ждет от этого назначения кардинальных перемен, поскольку без налаженной работы по взысканию, усилия прокуратуры становятся тщетными.

На сегодняшний день на руках судебных приставов Боровского района находится порядка девятнадцати  тысяч исполнительных листов, которые достались новому руководителю от нерасторопного предшественника.

Согласно озвученной информации, новый начальник уже решил кадровый вопрос, и вакантными остаются лишь должности заместителя и водителя. Что касается организаци работы, то в нее тоже внесли корректировки.

В частности, теперь сотрудники органа взыскания не смогут позволить себе не ответить на телефонные звонки, на что часто жаловались боровчане, а принимать граждан  начали не только в установленные ранее часы.

Также Александр Егоров добавил, что в отношении прежнего руководителя возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», которое прокуратура Боровского района поддержала.

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