10.10.2019

Балабановские пешеходы жалуются на стихийную автостоянку



Обилие транспорта в Балабанове создало новую проблему, решать которую предстоит администрации города. На этот раз пешеходы начали жаловаться на автовладельцев, загромоздивших своим транспортом всю территорию, прилегающую к транспортной проходной компании «Союз-Центр» (бывшее ЗАО «Плитспичпром»).

Сотрудники одного из крупнейших предприятий города паркуют машины не только на обочинах трассы А-108, но и на всех свободных местах поблизости. В данном месте есть немного свободного пространства, к которому разрешен подъезд. А потому работники деревообрабатывающей фабрики доезжают до заросшего по соседству пустыря по тротуару, а также перегораживают машинами подход к остановке, на которой осуществляет посадку-высадку автобус, перевозящий сотрудников предприятия, не пользующихся личным транспортом.

Как прокомментировал сложившуюся ситуацию глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН, муниципальные власти не раз пытались достучаться до руководства компании «Союз-Центр», предлагая предприятию обустроить рядом с транспортной проходной парковку для своих сотрудников и узаконить ее. Однако до сих пор никакой реакции не последовало.

 

Сити-менеджер пообещал еще раз обсудить сложившуюся ситуацию с «Союз-Центром», который не торопится создать для своих же рабочих легальное место для парковки транспорта.

Примечательно, что стихийная стоянка, осложняющая передвижение пешеходам, не спрятана от глаз, и ее просто невозможно не заметить, проезжая по дороге А108, связывающей Балабаново с Боровском. Ежедневно по этому маршруту курсируют и машины ОМВД по Боровскому району, в том числе службы ГИБДД. А потому остается непонятным, почему ответственная за безопасность дорожного движения служба до сих пор не начала плотно работать с нарушителями ПДД.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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