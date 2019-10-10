Человек собаке друг? Новая система обращения с животными вернет их на улицы

Одними из самых острых проблем прошлого года в Боровском районе стали вспышки бешенства. Объявленный еще в августе 2018-го карантин с небольшими перерывами длится до сих пор, и пока нет никаких поводов считать, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.

Основная проблема - это слабоэффективная политика в области отлова бродячих животных, зачастую выступающих переносчиками опасной инфекции. О том, что эту работу нужно перестраивать, районные власти говорили давно, и уже в скором времени боровчан ждет ряд серьезных изменений в этой сфере.

ЗНАКОМАЯ ПРОБЛЕМА

Ежегодно после окончания лета проблема с бродячими животными в районе неизбежно обостряется. По мнению чиновников, это связано с тем, что нашедшие приют у дачников собаки и кошки после их отъезда в поисках пищи начинают перебираться в города, где можно погреться на теплотрассах и найти еду на площадках ТБО. И если кошки вполне способны просуществовать и без контактов с человеком, охотясь на мышей или птиц, то с псами ситуация куда сложнее. Следуя первобытным инстинктам, они сбиваются в стаи, рыщущие в поисках пропитания, которое проще всего достать в непосредственной близости к людям.

В таких условиях особенную роль начинает играть контроль над бездомными животными, ведь, как показал прошлогодний случай в Боровске, когда зараженный бешенством пес покусал сразу семь человек, достаточно всего одной упущенной из виду особи, чтобы это обернулось серьезными проблемами.

К сожалению, действующая на территории района система обращения с безнадзорными животными не раз показывала свою слабую эффективность, поскольку между поступлением заявки от жителей и прибытием специалистов по отлову проходит несколько дней, а порой и недель. Само собой, вызвавшие у боровчан беспокойство псы не будут сидеть на месте, ожидая, пока по их душу приедет «охотник», и успевают переместиться на другой конец города, а то и в соседний населенный пункт.

- Заявки от жителей принимаются нашим отделом или ЕДДС и передаются подрядчику. Отловом бродячих животных занимается та организация, которая выигрывает на торгах муниципальный контракт. Сейчас это компания, которая базируется в Калуге. Из-за того, что между нами такое расстояние, задержки реакции на обращения граждан, действительно, случаются, - отмечает заместитель главы администрации района Алексей СТЕПАНОВ.

В РАМКАХ ЗАКОНА

Изменить ситуацию в лучшую сторону призвано создание внутрирайонной системы по отлову и содержанию животных, над которой боровские чиновники работают уже достаточно давно. Сегодня на территории муниципалитета есть два частных приюта, и они могут помочь в вопросе содержания животных. Но вот с организацией, которая будет осуществлять отлов, есть проблемы.

Дело в том, что этот контракт, как и все прочие, разыгрывается на конкурсной основе. И хотя, по словам Алексея Степнова, предприятие, которое согласилось взять на себя функции «ловцов», полностью готово приступить к работе, чиновники не вправе просто взять и заключить с ним контракт.

Наравне с остальными желающими оно пройдет через процедуру аукциона, а вот сделает ли оно лучшее предложение, что станет решающим в выборе организации, - большой вопрос. Никто не застрахован от того, что победителем может оказаться, например, московский подрядчик, что только ухудшит оперативность.

Тем не менее другого пути не существует, и глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ дал своим коллегам поручение ускориться.

- Нужно решать эту проблему, поскольку сейчас с каждым днем безнадзорных животных будет становиться больше. Намеченные на декабрь торги нас не устраивают, поэтому давайте проявлять активность, чтобы приступить к этой процедуре уже в октябре, - подчеркнул Николай Александрович.

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Впрочем, несмотря на все старания властей, на горизонте появилась совершенно новая проблема. Со следующего года вступят в силу разработанные на федеральном уровне рекомендации по обращению с бродячими собаками и кошками. Согласно им, пойманных животных будут стерилизовать, чипировать и содержать в приюте в течение 21-го дня. После этого их вновь выпустят в том месте, где они были пойманы. Таким образом, даже при активной работе животных на улицах меньше не станет. Более того, уже чипированные ранее особи и вовсе перестанут интересовать ловцов.

С одной стороны, это самый современный и гуманный подход, при котором безнадзорные собаки и кошки перестанут плодиться, что действительно помогает решить проблему в перспективе.

С другой - непонятно, готовы ли к такому развитию событий сами боровчане. Ведь даже стерилизованная собака остается зверем, и, несмотря на снижение общей агрессивности, нельзя исключать тот факт, что голод может толкнуть ее на нежелательные действия в отношении человека.

Степан ФЕДОРОВ

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