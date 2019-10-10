По самое некуда. Ермолинская многоэтажка две недели тонула в канализационных стоках

На протяжении нескольких лет Ермолино является неоспоримым лидером по количеству проблем, связанных с канализованием и водоотведением. ЧП в этом городском поселении происходят с такой частотой, что жители Боровского района уже воспринимают известие об очередной аварии как нечто обыденное.

Но сами ермолинцы свыкнуться с наличием хронической проблемы не могут и не хотят. А потому, когда по новому адресу случается аварийная ситуация, они начинают бить во все колокола.

В ОЖИДАНИИ

В минувший понедельник жители дома № 4 на ул. Фабричной позвонили в редакцию нашей газеты. Прибегнуть к помощи журналистов их заставила ситуация, решить которую коммунальные службы не могли несколько недель. Причем в этот раз люди, проживающие в многоквартирном доме, проявили образец долготерпения, с середины сентября ожидая реакции со стороны своей управляющей компании и ГП «Калугаоблводоканал». Однако те, так и не сумев оперативно справиться с ситуацией, замалчивали проблему. А потому о том, что нерасторопность обслуживающих организаций довела граждан до предела, в районной администрации узнали только от журналистов «Недели».

7 октября уставшие ждать помощи жители написали заявление в администрацию города и отнесли его лично Александру ИСАЕВУ, курирующему коммунальные вопросы муниципалитета. А потом, дождавшись журналистов, рассказали свою историю, запах от которой разлетался по двору.

БОЛЬШОЙ ПОТОП

Две недели жители ждали, когда коммунальщики решат их проблему - затопление подвала канализационными стоками. По словам домочадцев, за это время все продуктовые запасы, которые хранились в цокольном помещении многоэтажки, накрыла и пропитала вонючая жидкость, запах от которой добрался до квартир.

Подтопление началось еще 20 сентября, а 4 октября подвал затопило полностью. На сигнал обеспокоенных жителей отреагировало местное представительство ГП «Калугаоблводоканал», однако устранить утечку не смогло.

- Слесари приехали, откачали половину воды. Через пару дней ее уровень вновь поднялся. За это время мы несколько раз звонили в диспетчерскую службу, но реакции до сих пор нет, - рассказал местный житель Михаил МИХАЙЛОВ.

На повторное обращение в «Водоканал» людям ответили, что не располагают машиной для откачки воды. Только 7 октября сотрудники госпредприятия отправили заявку в область на спецтехнику, но, когда она должна прибыть в Ермолино, сказать не смогли. Справиться с затоплением подвала попыталась управляющая компания, представитель которой тщетно выкачивал стоки из дома в стоящий по соседству канализационный колодец. А потому журналистам «Недели» пришлось позвонить замглавы администрации Боровского района Алексею Степанову и попросить повлиять на проблему, с которой госпредприятие не могло справиться две недели.

АДРЕСАТ ИЗВЕСТЕН

Как прокомментировал нам позже Алексей Евгеньевич, в минувший понедельник необходимую технику ГП «Калугаоблводоканал» все же предоставило и откачало все жидкие стоки. Осадок от нечистот досталось вычищать сотрудникам управляющей компании, и, по словам нашего собеседника, они приступили к этой работе.

Но телефонный звонок Михаила Михайлова в редакцию, прозвучавший 8 октября, развеял надежду на благополучный исход дела. Учитывая понесенный ущерб - в подвальном помещении дома хранились припасы на зиму, а также двухнедельную вялую реакцию коммунальных служб, жители дома № 4 на улице Фабричной решили направить коллективную жалобу в прокуратуру Боровского района.

В том, что надзорный орган сумеет разобраться в случившейся ситуации и установить, по чьей вине люди понесли материальный и моральный ущерб, сомневаться не приходится. Однако это никоим образом не страхует ермолинцев из этого или соседних домов от повторения случившегося.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Проблема»