Золотые руки. Мастер из деревни Писково превращает банальные вещи в шедевры

У многих людей есть врожденные таланты. Кто-то великолепно рисует, другой готовит, а третий может своими руками построить дом. Но бывает и так, что все вышеперечисленные особенности соединяются в одном человеке, который создает шедевры буквально на пустом месте.

Такой мастер на все руки живет в деревне Писково. Евгения КУЧИЕВА соседи знают как ответственного и надежного человека, который многое сделал для развития населенного пункта. Но, помимо этого, Евгений Борисович еще и одаренный творец, работам которого может позавидовать любой признанный скульптор или резчик по дереву.

ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ

В Боровском районе проживает немало талантливых людей, глядя на работы которых невольно задаешься вопросом, сколько необходимо приложить усилий для того, чтобы овладеть подобным искусством.

В случае же с Евгением Кучиевым ситуация совершенно иная. Научиться создавать такие скульптуры просто невозможно - для этого необходимо обладать настоящим талантом в сочетании с умелыми руками и завидным терпением.

Больше всего поражает тот факт, что творчество для Евгения Борисовича не больше чем хобби, просто приятное времяпрепровождение помимо остальных дел. В современном мире, когда каждый второй человек жалуется на нехватку времени, этот мужчина каким-то фантастическим образом сочетает работу в собственной автомастерской, создание скульптур и общественную нагрузку в виде обязанностей деревенского старосты!

При этом ничего из этого мастер не делает вполсилы, а отдается увлечению целиком.

- Можно сказать, что это мой жизненный принцип. Любое начатое дело нужно доводить до конца и делать это так, чтобы потом не стыдно было людям в глаза смотреть. Меня в нашей деревне за такой подход даже «Дизелем» прозвали, ведь я, если завелся, то уже не остановишь, - смеется Кучиев.

Действительно, остальные писковцы о своем старосте отзываются очень хорошо. Благодаря его упорству здесь появилось уличное освещение, о котором мечтают многие деревни, а совсем недавно активист добился от сотовых операторов размещения здесь своих тарелок, и в деревню, где раньше не ловил ни один мобильный телефон, пришла цивилизация.

Впрочем, все эти заслуги отходят на второй план, когда речь идет о создаваемых Кучиевым шедеврах. Его дом соседи называют не иначе как «музеем» и имеют на это все основания.

ПО ВОЛЕ СЕРДЦА

Евгений Борисович создает свои скульптуры из любого подручного материала, будь то дерево, металл или стекло. То, что для остальных людей не представляет никакого интереса, служит для мастера источником вдохновения, и в результате получаются невероятно красивые композиции, вдохновляющие на творчество всех, кто приходит на них посмотреть.

Свою первую работу он создал еще в юности, при этом всем премудростям Евгений Борисович учился сам, никто не подкидывал ему идеи и не давал уроки обращения со столярными инструментами.

- Сложно сказать, почему я начал этим заниматься. Просто захотелось и все! Никогда даже не задумывался над тем, чтобы продавать свои работы. Бывает, дарю их друзьям или родственникам или мастерю что-нибудь по заказу внуков, но никогда ради денег. Просто делаю это для души, а материальная сторона в этом деле совершенно лишняя, - считает умелец.

Пообщавшись с Евгением Борисовичем, поражаешься, сколько талантов может быть у одного человека. Помимо творчества он вместе с сыновьями управляется в своем автосервисе, а до этого долгое время зарабатывал на жизнь поваром в московских ресторанах и даже имеет соответствующее образование.

Связать свою жизнь с искусством Кучиев никогда не думал, поскольку не хотел загонять себя в какие-то рамки и превращать любимое дело в конвейер.

- Это сложно объяснить, просто иногда руки чешутся взять и что-нибудь эдакое сотворить. Идешь по лесу, видишь корягу или пень, а в голове уже образ вырисовывается, и не деревяшка это вовсе, а жук. При этом мне очень нравится, когда в моих работах люди вдруг видят не тот образ, который я изначально закладывал, а что-то свое. Очень полезно и интересно бывает посмотреть на вещи с другой стороны, - отмечает Кучиев.

БЕЗ ПОВТОРА

Интересуется Евгений Борисович и работами признанных мастеров вроде Зураба Церетели, раньше ездил на выставки в Москву. И хотя он и не отрицает талант авторов, но все равно считает, что создаваемые ими картины со временем теряют былую яркость и индивидуальность.

- Я работаю и с металлом, и с какими-то бытовыми вещами, но больше всего мне нравится дерево. Просто потому, что мы с вами все равно смотрим на мир под одним углом, и каким бы не был одаренный мастер, уйти от частичного самокопирования просто невозможно, а в природе все не так. Нельзя найти два одинаковых сучка или чурбана, и из каждого получится что-то свое, и никогда нельзя с точностью предсказать конечный результат, - считает умелец.

При этом в определенный момент своей жизни Евгений Борисович столкнулся с настоящим испытанием, которое чуть было не отняло у него возможность творить. Мастер едва не лишился кисти руки, попав под циркулярную пилу. Врачам чудом удалось спасти конечность, но на то чтобы восстановиться, Кучиеву потребовались все его упорство и сила воли.

Сегодня, гуляя по его участку, не устаешь удивляться окружающей тебя красоте. Отовсюду смотрят причудливые создания: музыканты, жуки, рыбы и другие существа, воплощенные из самых банальных вещей. Отдельным поводом для гордости Евгения Борисовича является его баня, построенная своими руками и украшенная различными инструментами народного промысла.

Важное место на участке отведено и печи, где вечерами мастер, вспоминая былые дни, балует родных кулинарными шедеврами. Оба сына Кучиева также пошли в отца и помогли ему создать отдельный уголок для внуков, собрав песочницу и даже сконструировав двухместный автомобиль для ребятни.

Местная администрация давно просит мастера принять участие в какой-нибудь региональной выставке и только в этом году получила от него согласие показать свои творения в Калуге. Кроме того, была достигнута договоренность о том, что боровские школьники будут приезжать в Писково на экскурсию, чтобы своими глазами увидеть столь самобытное творчество и, может быть, даже вдохновиться сделать свои первые шаги в искусстве.

Степан ФЕДОРОВ

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