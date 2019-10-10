Детский расчет

В Балабанове идет активная работа над формированием бюджета на трехлетний период. Отделы администрации наполняют планами статьи расходов, которые впоследствии должны воплотиться в реальных проектах. Естественно, наиболее ощутимой работой администрации и депкорпуса является сфера благоустройства. В ней всегда много проблем, и решение некоторых становится весьма спорным.

На комиссии по городскому хозяйству, состоявшейся на днях, депутаты обсуждали болевые точки своих округов и «накидывали» их в перечень работ для администрации. Не обошли и тему детских площадок, состояние которых, честно говоря, весьма печальное. Но в процессе обсуждения отдельным мотивом прозвучала целесообразность строительства их в каждом дворе.

Мнения парламентариев разделились: одни настаивали на том, что место детского досуга должно быть в шаговой доступности, другие склонились к идее создания общегородских игровых зон по примеру «Балабаново-сити».

Отмечу, что эту тему в стенах Гордумы обсуждали уже не единожды, и в этот раз она получила жаркое обсуждение потому, что состав представительного органа обновился, и новые парламентарии, в отличие от коллег из прошлого созыва, еще не знали о минувших баталиях. Но именно этот разговор стал поводом для осуждения нового подхода к строительству детских площадок.

Одним из пунктов моей предвыборной программы было, как раз, строительство крупных игровых зон для детей в каждом микрорайоне Балабанова. Обустраивать их в каждом дворе считаю не целесообразным по двум причинам. Во-первых, городского бюджета на все такие пожелания не хватит, поскольку целей у муниципального кошелька много. Во-вторых, безответственное отношение к таким объектам, которые и года не существуют, не будучи сломанными умышленно, поставит город в ситуацию, когда деньги придется тратить не только на установку, но и ремонт. А потому появилась идея предложить горожанам муниципальную программу по аналогу федеральной «Комфортной среды». Принцип действия простой: город устанавливает качели и прочие элементы для детской площадки, территория зоны отдыха межуется и передается жителям в общедомовую собственность. То есть дальнейшую ответственность и расходы на содержание и ремонт берут на себя горожане.

Получит ли эта идея поддержку при обсуждении всем депкорпусом и администрации, пока неизвестно. Между тем, прежде чем выходить с этой инициативой на предметный разговор с коллегами, мне хотелось бы знать мнение балабановцев: готовы ли они участвовать в такой программе?

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Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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