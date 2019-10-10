По просьбам жителей. В Русинове подвели первые итоги работы новой УК

Месяц назад в Боровский район пришла новая управляющая компания «В одном дворе». Организация взяла под свою опеку дом № 139 по улице Русиново в Ермолино и сразу показала себя в глазах собственников рачительным хозяевом, активно взявшимся приводить в порядок подъезды.

В первые же дни коммунальщики поставили перед собой немало задач, и сегодня любой желающий может своими глазами увидеть, насколько хорошо новые управленцы держат свое слово.

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ

На первый взгляд может показаться, что месяц - срок крайне небольшой, и что-либо серьезно поменять в жизни дома за это время просто невозможно. На самом деле, вспоминая, с каким удивлением собственники говорили о своих первых впечатлениях от сотрудничества с новой организацией, понимаешь, что для людей, не привыкших сидеть сложа руки, этого более чем достаточно.

УК «В одном дворе» входит в группу компаний «Чип», до этого отлично зарекомендовавшую себя в Обнинске, а теперь взявшуюся навести порядок и в Боровском районе.

Первое, что бросилось в глаза ермолинцам, - это отношение сотрудников предприятия ко мнению самих жителей. Представители УК присутствовали на собраниях, слушали жалобы, предлагали свои варианты решения и составляли план, исходя из пожеланий людей. Что особенно важно, откладывать воплощение намеченных целей в долгий ящик не стали, а взялись за работу буквально с первого дня, и уже сейчас результаты можно видеть невооруженным глазом.

Сегодня на входе в каждый подъезд гостей встречает обновленная скамейка. Казалось бы, старые лавочки были вполне пригодны для сидения, но, по мнению сотрудников компании, внешний вид тоже играет не последнюю роль, а потому рассохшиеся от сырости и времени деревянные сидения были отремонтированы и покрашены, а в самых запущенных случаях и вовсе заменены на новые. А еще были установлены светильники, реагирующие на освещенность и шум.

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После



ОПЕРЕЖАЯ ПЛАТЕЖИ

Следующим шагом стали сами лестничные марши. Само собой, избавиться ото всех существующих недостатков можно, лишь потратив очень серьезные деньги, и потому полное обновление стен и пролетов проводится по большей части в рамках капремонта. Тем не менее благодаря проделанной работе общедомовое имущество заметно преобразилось и больше не выглядит старым и облупившимся. Краска и побелка были обновлены, и, как отмечают жильцы, заходить в такой подъезд стало гораздо приятнее.

- Важный момент касается и безопасности. По многим окнам либо полностью отсутствовали, либо пришли в негодность решетки, и то же самое касается перил, где многие перекладины были выдраны и погнуты. Все эти недостатки мы устранили, поскольку в данном случае речь идет о здоровье, а может, и жизни наших клиентов, и никаких отговорок здесь просто быть не может, - отметил руководитель группы компаний «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

Схожая ситуация была и с ведущей в подвал дверью, где рабочие не только провели косметический ремонт, но и повесили новый замок, чтобы туда не могли попасть посторонние. Более того, выяснилось, что помещение просто кишит блохами, а потому была проведена экстренная травля насекомых.

Большое внимание уделили и просьбам самих жителей, например, починив уже давно сломанные качели на детской площадке.

Подобный результат уже впечатляет, ведь жители соседних домов о подобном внимании к своим нуждам могут только мечтать, но в УК намерены полностью перевернуть представления ермолинцев о комфортной жизни и уже сейчас строят новые планы.

В них входит локальный ремонт кровли и сантехники. Все эти задумки были отправлены на согласование совету дома. При этом важно учитывать, что на все перечисленные выше перемены УК «В одном дворе» уже потратила 140 тыс. рублей из собственных средств, ведь собственники пока не успели заплатить компании ни рубля.

Семен ФРОЛОВ

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