Строительство фапа в деревне Коростелево вышло на финишную прямую

Создание фельдшерско-акушерских пунктов на сегодняшний день является одним из главных способов обеспечить жителей сельских поселений медицинской помощью.

В этом году они должны появиться еще в двух деревнях, одной их которых стала Коростелево, расположенное на территории СП «Асеньевское». В ходе подготовительных работ этот объект вызывал у медиков больше всего беспокойства, но итоговый результат говорит о том, что все переживания оказались напрасны.

Строительству ФАПов в этом году в районе уделяется повышенное внимание. Памятуя о трудностях, возникших в 2018-ом при открытии медицинского пункта в Асеньевском, чиновники и медики начали заниматься всеми необходимыми работами заранее.

В первую очередь это касается оформления необходимых документов на землю, а также подводом к участку коммуникаций.

В конце сентября главный врач ЦРБ Владимир Логутенок выражал свое беспокойство относительно темпа работ в деревне Коростелево и просил администрацию СП «Асеньевского» уделить объекту больше внимания, ведь все, что связано с созданием новых ФАПов, находится на контроле у губернатора Калужской области.

В свою очередь местные власти отметили, что волноваться Владимиру Александровичу не стоит и никаких угроз для монтажа фельдшерского пункта нет. Площадка и фундамент были подготовлены вовремя, и к строительству подрядчик приступил без задержек.

- Все прошло, как запланировано, а сейчас мы находимся в финальной стадии. Здание смонтировали без задержек, и в настоящий момент в него заведены канализация, электричество и водоснабжение. Во вторник на объект приезжал специалист для составления сметы по благоустройству прилегающей территории, и после того как здесь будет положена плитка, а медики закончат оформление оставшихся документов, ФАП можно будет запускать, - рассказала глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Ирина Николаевна подчеркнула, что в администрации отлично понимают, как сильно жители ждут открытия нового медицинского пункта, а потому прикладывают все усилия, чтоб он смог заработать в ближайшее время. Для поселения такого размера создание ФАПов играет очень большую роль, а потому их планируют развивать и в дальнейшем.

Также хорошим подспорьем для медиков станут новые мобильные фельдшерско-акушерские пункты, один из которых уже появился на вооружении у врачей.

Увидеть его можно было на международном форуме «Хлеб - ты мир», который недавно проходил в «Этномире». Автомобиль оснащен всем необходимым для проведения первичной диагностики и оказания первой помощи, также в нем можно будет сделать ЭКГ или, например, проверить уровень холестерина.

В распоряжение врачей техника поступит уже скоро - осталось только поставить ее на учет и получить номера, а до конца года Боровский район должен получить еще один мобильный медпункт.

Семен ФРОЛОВ

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