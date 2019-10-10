Проект общественного мнения

На этой неделе в нашей группе в сети «ВКонтакте» мы предложили жителям Боровского район поделиться своим мнением по трем разным вопросам. Среди которых оказались их материальная оценка счастья и любовь к «голубому» экрану.

Однако наиболее важным стал вопрос, который мы задали нашим подписчикам после встречи депутатского корпуса Балабанова с администрацией города, на которой обсуждался вопрос реконструкции сквера Победы.

ТЕЛЕВИЗОР - НАШЕ ВСЕ?

Недавние исследования подсчитали время, которое тратят жители России на просмотр телевизора. Оказалось, что за этим занятием соотечественники в среднем проводят три с половиной часа в сутки.

Ежедневно включают телевизор 61% городских и 67% сельских жителей. При этом в малых населенных пунктах на просмотр тратится больше времени - около 3 часов 47 минут в сутки. Кроме того, в селах одним телевизором пользуется примерно половина населения.

Мы поинтересовались у боровчан, много ли времени они проводят у телевизора?

Мой телевизор работает в фоновом режиме круглые сутки - 33%

Мне некогда смотреть «ящик» - 20%

Укладываюсь в данные исследования - 7%

Да там смотреть нечего - 40%

ЦЕНА СЧАСТЬЯ

Среднестатистическому россиянину для «полного счастья» нужен доход в 161 тысячу рублей в месяц. Об этом сообщил Superjob, который провел соцопрос россиян.

При этом женщинам требуется на треть меньше денег, чем мужчинам: 138 т. р. и 181 т. р. соответственно.

Молодежь до 24 лет устроит доход в 118 тысяч рублей, а от 25 до 34 лет хотят уже 159 тысяч рублей в месяц. Самое дорогое счастье у тех, кому перевалило за 45 лет. Им для этого ощущения требуется 171 тысяча рублей.

Понятно, что такие зарплаты в Боровском районе по пальцам можно пересчитать. А потому мы поинтересовались: вы достаточно получаете, чтобы чувствовать себя счастливым?

Я столько зарабатываю, что счастье устало на меня пахать - 18%

Счастлив, что мне вообще платят - 51%

Не в деньгах счастье - 22%

Счастье - это я! Поэтому все семейные деньги в моих руках - 9%

СУДЬБА СТЕЛЫ

Замглавы администрации Балабанова Михаил ИВАНОВ озвучил идею реконструкции сквера Победы, которая должна затронуть лишь «памятную» часть этого общественного пространства.

В частности, предлагается заменить плитку у «Вечного огня», объединить единым стилем все установленные в данном месте памятники, а также изменить вид главного, который сейчас представлен стелой, которая ранее была частью мемориала на привокзальной площади.

Поскольку этот белый огонь, выполненный из металла, является своеобразной частью истории города, судьбу стелы решили вынести на всеобщее голосование.

Мы спросили у жителей Балабанова: что делать со стелой в сквере Победы?

Оставить как есть - 57%

Сделать частью нового памятника - 23%

Демонтировать - 20%

Иван КРЕЧЕТ

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