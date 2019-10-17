Совершенно свободен? В Балабанове решают судьбу главы города

Всего месяц назад в Балабанове прошли выборы депутатов Городской Думы, после чего парламентарии из своего числа не без интриги выбрали главу города, одновременно ставшего и председателем ГД. Однако этими событиями политическая жизни маленького населенного пункта не закончилась. Сегодня в повестке дня стоит, пожалуй, самый острый вопрос: по какому принципу должен осуществлять свою деятельность глава муниципального образования?

Прошедшие на минувшей неделе публичные слушания по данной теме ясности отношения населения к этому не внесли. А потому решать вопрос, который витает над представительным органом Балабанова уже несколько лет, придется депутатам.

БОГАТСТВО ВЫБОРА

Федеральный Закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» наделяет главу муниципального образования статусом высшего должностного лица МО. В остальном этот документ дает широкое поле для «творчества».

Быть первым лицом города может один из депутатов и одновременно являться председателем представительного органа. Можно, избрав из числа парламентариев, доверить ему возглавить местную администрацию, но в этом случае депутатский мандат придется сдать. Третий вариант вообще предполагает открытый конкурс, по итогам которого победителю доверяют руководить исполнительно-распорядительным органом муниципалитета.

Однако чтобы в каждом населенном пункте не было самодеятельности, выбрать, каким путем идти, разрешается субъектам Федерации. Именно региональное законодательство устанавливает правила выбора главы муниципального образования, а местные поселения закрепляют их в своих Уставах.

На территории Калужской области установлено избрание главного должностного лица муниципалитета из числа депутатов с последующим исполнением полномочий члена представительного органа - Гордумы. Однако вопрос принципа работы отдан на откуп местным органам власти. А потому каждое поселение самостоятельно решает: трудится его глава на постоянной основе с ежедневным пребыванием на работе и получает за это зарплату; либо на непостоянной - совмещает эту должность с прежним видом деятельности, и деньги из муниципального бюджета на него не тратят.

ЦЕНА НАДЗОРА

Именно вопрос принципа полномочий главного человека города внес Балабаново в «стаю» немногочисленных, но белых и жирных ворон. А все потому, что внутри региона осталось лишь несколько поселений, где глава города работает на постоянной основе и за бюджетные деньги.

Насколько это правильно и целесообразно, обсуждали уже не раз. И позиция регионального руководства по данному вопросу давно известна - такого быть не должно, поскольку депутат, даже самый главный, шел в Думу, чтобы трудиться на благо города на добровольных и бескорыстных началах. Следовательно, речи о том, чтобы ему за это платили, идти не должно. Однако, согласно российскому законодательству, регламентировать работу друг друга вертикали власти не должны. А потому мнение руководства региона до сих пор в Балабанове оставалось неразделенным.

Стоит отметить, что внутри города обсуждение этой темы имело волнообразный характер. В начале срока полномочий Думы третьего созыва возмущения тем, что глава города, которым тогда был Сергей СУДАКОВ, работает на освобожденной (постоянной) основе с вытекающим из этого получением заработной платы на уровне жалования главы исполнительно-распорядительного органа - администрации, были громкими. Поутихли они лишь тогда, когда в город пришла московская команда сити-менеджера Павла АВЕКОВА. За неполный срок своих полномочий этот чиновник с соратниками смог в корне поменять мнение даже самых отчаянных противников постоянного принципа работы главы города. Как-никак, именно ежедневное присутствие Сергея Судакова в белом доме позволило ему владеть информацией о происходящих процессах под руководством исполнительной власти. Благодаря этому депутатам удалось вовремя вмешаться в патовые ситуации с городским кладбищем, МУП «КТС», рынком, которые довели муниципалитет до ряда уголовных дел.

Именно горький опыт, который довелось почерпнуть балабановскому муниципалитету, стал обоснованием сохранения за главой муниципального образования прежнего принципа работы. Однако после избрания депутатов четвертого созыва данный вопрос вновь возник перед местными парламентариями.

ДВЕ СТОРОНЫ

На сей раз вроде бы все сошлось для того, чтобы внести изменения в Устав города и поменять правила, по которым работает его глава. Поводом для этого стало назначение на должность Ирины НИКИФОРЕНКО, ведь ей пришлось оставить работу в городском Доме культуры. А потому Городская Дума, рассмотрев поступившее предложение, назначила проведение публичных слушаний, состоявшихся на минувшей неделе.

Большого наплыва жителей для обсуждения данного вопроса никто и не ожидал, несмотря на то, что встречу провели в вечернее время. А те горожане, которые все же пришли выразить свое мнение, разделились на два лагеря.

С одной стороны прозвучало несогласие с предлагаемым изменением в Устав. Оно основывалось на том, что глава муниципального образования - главное должностное лицо по закону, не должно распыляться между основной работой и в представительном органе МО. Это мешает контролировать процессы, происходящие в городе. Тем более в конкретном случае Ирина Никифоренко вернется на должность директора Дома культуры, и ее работодателем станет администрация города. Такое положение, посчитала сторона протеста, не позволит полноценно выполнять возложенную на нее представительную функцию.

Сторона, поддержавшая инициативу уставных перемен, опиралась на то, что каждый человек, решивший стать депутатом (и глава города в том числе), пошел на это, исходя из личного желания быть полезным обществу не на коммерческой основе. А потому тратить на первое лицо города бюджетные деньги, которые можно направить на решение важных проблем поселения, неправильно.

Учитывая, что публичные слушания носят рекомендательный характер, а в этот раз и вовсе не дали четкой позиции большинства населения, на предстоящем заседании Городской Думы депутатам придется принимать решение по данному вопросу, исходя из личного мнения. И главной проблемой этой дилеммы станет уход от персоналии, поскольку позицию по данной теме надо будет принимать с учетом интересов города, а не человека, в настоящее время занимающего должность главы муниципального образования.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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