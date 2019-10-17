Боровский район занял первое место по сборам на капремонт

В прошлом году в Боровском районе много внимания уделили задолженностям поселений перед Фондом Капитального ремонта. Работа с неплательщиками продолжилась и в 2019-м, однако ее итоги уже не так регулярно обсуждались на районных планерках, из-за чего некоторые боровчане могли подумать, что администрация сменила свои приоритеты.

На деле же оказалось иначе, и последние показатели наглядней всего показывают, как много удалось достичь муниципальному району за прошедшие месяцы.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ

По сравнению с прошлым годом, когда вокруг программы капитального ремонта кипели нешуточные страсти, связанные с настроением жителей, качеством работ и крайне низкой собираемостью средств, 2019-й выдался очень спокойным и, можно даже сказать, благополучным.

Фонд уделил больше внимания работе с подрядчиками, а потому удалось избежать проблем с переносами сроков сдач и, что особенно важно, качеством конечного результата. Не остались в стороне и главы местных администраций, продолжающие активно работать с должниками. Правда, если в прошлом году ситуация со сборами за капремонт становилась чуть ли не заглавной темой районных планерок, то со временем она отошла на второй план, и первые серьезные итоги было решено подвести только сейчас.

Как рассказала курирующий этот вопрос Анна ГОРЯЧЕВА, обработка данных в Фонде идет с небольшим опозданием, а потому полученные на сегодняшний день данные ограничиваются сентябрем. Но даже исходя из этого, можно сделать вывод, сколь продуктивной оказалась проделанная работа.

- Что касается 2019-го года, то Боровский район занимает первое место по всей области. За девять месяцев наша собираемость находится на отметке в 117,5 процентов - лучший показатель по области. Это большой успех, но он стал возможен благодаря нашей безостановочной работе, и, несмотря ни на что, ее нужно продолжать, - отметила Анна Владимировна.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Впрочем, даже учитывая, что поступление средств превысило запланированную отметку, у некоторых поселений есть ряд серьезных задолженностей.

В первую очередь это актуально для городов, где преобладают многоквартирные дома и сосредоточено больше населения, чем на сельских территориях. Так, балабановским властям еще предстоит взыскать с должников 5,8 миллионов рублей. В Ермолине и Боровске суммы несколько скромнее - 3,2 и 3,6 миллионов рублей, соответственно, но и здесь сотрудникам администраций придется проделать немалую работу.

Самое же бедственное положение на сегодняшний день в СП «Совхоз Боровский», причем речь идет всего-навсего об одной деревне Кабицыно. Местные жители задолжали Фонду Капитального ремонта порядка 4,7 миллионов рублей, и если в целом сумма не выглядит слишком уж пугающей, то при переводе ее на количество жителей получается, что платить в населенном пункте отказывается каждый второй!

Больше всего чиновников беспокоят дома, в которых проживают бывшие дети-сироты, переселенные в рамках региональной программы. Дело в том, что капремонт - не единственная графа в квитанциях, которая игнорируется собственниками. Многомиллионные долги здесь накопились за водоснабжение, газ и практически все прочие коммунальные услуги.

ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ

Данная ситуация не раз становилась темой для обсуждения, и, как отметил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, на этот раз необходимо собрать за столом переговоров все стороны и найти выход.

- Нам надо пригласить на встречу представителей Министерства труда и социальной защиты, учреждение «Крылья», которое проводит наставническую работу с сиротами, и обсудить положение. Нужно задействовать все стороны, которые могут помочь разрешить проблему. Позвать представителей актива дома, управляющей компании, ОВД, прокуратуры. Необходимо найти пути решения, потому что дальше ситуация будет только усугубляться, - подчеркнул Николай Александрович.

Предварительно «круглый стол» запланирован на следующую неделю, но вот приведет ли он к каким-то весомым результатам, станет видно лишь спустя время.

В целом же итоги работы чиновников выглядят довольно многообещающе, и потому в следующем году Боровский район должен сполна ощутить на себе приятные последствия от увеличения собираемости. Ведь чем больше муниципалитет приносит средств в казну Фонда, тем больше денег выделяется на его нужды, и именно от активности самих боровчан в первую очередь зависит, будут ли приводить их дом в надлежащий вид в ближайшее время или до этого придется подождать еще пять-десять лет.

Семен ФРОЛОВ

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