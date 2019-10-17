Пожарные в Балабанове остаются «бездомными»

Судьбой пожарной части Боровского района, базирующейся в Балабанове, обеспокоена администрация города. Несколько лет назад муниципалитет выделил МЧС земельный участок под строительство здания дежурной части. Такое решение пришлось принять по той причине, что в настоящее время огнеборцы располагаются на ул. Боровской в здании, принадлежащем ООО «Союз-Центр».

Нахождение пожарных по этому адресу было неслучайным. ЗАО «Плитспичпром» (бывшая Балабановская экспериментальная фабрика), занимавшееся производством легковозгораемой продукции, обязано было иметь под боком оперативную службу. Однако позже такие требования устарели, и пожарная часть перешла под крыло МЧС. Учитывая ненадобность содержать своих огнеборцев, встал вопрос и о возможном освобождении занимаемой ими площади. И когда опасность выселения повисла над балабановскими пожарными, они обратились в город за предоставлением земельного участка под новое здание, на что Городская Дума ответила положительно.

Однако до сих пор МЧС не только не построило объект на выделенном участке, но и не заявило о готовности проекта для него. Учитывая, что в любой момент ООО «Союз-Центр» может выставить «квартирантов» за дверь, и в этой ситуации Балабаново останется без оперативного реагирования пожарных, глава администрации Сергей ГАЛКИН поинтересовался у представителя пожарных: известно ли что-то о планах руководства в отношении новостройки?

Оказалось, что сейчас договор на пользование помещением на ул. Боровской находится на подписании у собственника здания, и это означает, что следующий 2020 год экстренная служба еще проведет на занимаемой площади. А вот по планам строительства на городском земельном участке до сих пор ничего не известно.

Внести ясность в этот вопрос Сергей Галкин поручил сотрудникам администрации, написав официальный запрос руководству МЧС по Калужской области.

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