В общую копилку. Ермолинские МУПы оставили без прибыли

Вопрос о целесообразности содержаний муниципальных предприятий очень непростой, ведь на организацию их деятельности из бюджета приходится выделять немалые суммы, а сами они прибыли зачастую не приносят вовсе.

Так было и с «Ермолинскими тепловыми сетями». Однако в этом году организация неожиданно для всех «вышла в плюс», и на Городской Думе сразу же подняли вопрос - должен ли МУП оставлять заработанные средства себе или все-таки вносить их в общую казну поселения?

Принять решение с первого раза у народных избранников не получилось, но на последнем заседании, пусть и не без жарких споров и обсуждений, договоренность наконец была достигнута.

СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС

То, что Ермолино нельзя отнести к самым богатым поселениям района, всем хорошо известно. Тем не менее, в отличие от остальных городов, где администрации стараются максимально сократить количество муниципальных предприятий, здесь к подобным организациям относятся более лояльно, пусть они и регулярно требуют подпитки из бюджетных средств.

Особенно хорошо это видно на примере «Ермолинских тепловых сетей». Казалось бы, местные власти всерьез поставили перед собой цель передать отопление на откуп концессионера, и уже буквально в следующем году «ЕТС» можно было бы устранить за ненадобностью, но вместо этого им предлагают переходить на новые виды деятельности, которые предприятие пытается осваивать.

О том, насколько успешно это получается, можно судить, исходя из заседания Городской Думы в прошлом месяце, где народные избранники очень горячо обсуждали тот факт, что спустя многие годы убыточный МУП наконец-то начал приносить прибыль, которая и послужила «камнем преткновения» для парламентариев.

Дело в том, что поселения вправе устанавливать, какой процент от дохода его «дочерние» организации отчисляют в казну, а какой - оставляют себе. В Ермолине этому вопросу по какой-то причине внимание никто не уделял, и городской бюджет не получал ровным счетом ничего.

Депутат Владимир БОДРОВ выступил с предложением обязать муниципальные предприятия отдавать всю прибыль в городской кошелек. После этого дебаты затянулись на целый час, но большинство парламентариев склонились к высказанному Борисом КУДРЯШОВЫМ предложению отложить решение до октября, чтобы директор «ЕТС» Эльдар АБАСОВ мог тоже принять участие в обсуждении.

В ОБЩИЙ КОТЕЛ

Случилось это на последнем заседании Городской Думы, которое прошло 16-го октября. И, несмотря на то что мнения народных избранников и занимаемые ими позиции были известны еще месяц назад, обсуждение все равно вышло довольно жарким.

В этот раз главным оппонентом для Бодрова стал сам Абасов, который с абсолютно невозмутимым видом отвечал на все выпады парламентария. Владимир Викторович же в свою очередь показал прекрасные знания о слабых местах муниципального предприятия и старался придерживаться своей линии.

- Сегодня теплосети у нас занимаются множеством видов деятельности, и хотелось бы задать вопрос: какой из них приносит вам доход? Сколько вы заработали на благоустройстве, сколько на окосе борщевика? Эти цифры услышать можно, или мы так и будем узнавать о прибыли постфактум из итогового отчета? - обратился к директору «ЕТС» Бодров.

Абасов парировал тем, что пришел сюда говорить о размерах отчислений и не штудировал перед этим финансовую отчетность по каждому пункту. Сам же Эльдар Абасович призвал народных избранников подумать над тем, как его предприятию в принципе работать, если у него не будет свободных средств. - Говоря о тех же торгах, в случае если вся прибыль будет уходить в бюджет, мне придется на каждом шагу аукциона обращаться к вам с просьбой выделить деньги? Или вносить предоплаты, обновлять инвентарь? Это все затянется на месяцы в таком случае! - высказал свое мнение руководитель.

Абасов парировал тем, что пришел сюда говорить о размерах отчислений и не штудировал перед этим финансовую отчетность по каждому пункту. Сам же Эльдар Абасович призвал народных избранников подумать над тем, как его предприятию в принципе работать, если у него не будет свободных средств.

- Говоря о тех же торгах, в случае если вся прибыль будет уходить в бюджет, мне придется на каждом шагу аукциона обращаться к вам с просьбой выделить деньги? Или вносить предоплаты, обновлять инвентарь? Это все затянется на месяцы в таком случае! - высказал свое мнение руководитель.

Накалившуюся обстановку попробовал разрядить возглавивший «умеренных» Борис Кудряшов, выступивший с предложением направлять в казну только половину доходов, но эта позиция не нашла широкой поддержки у коллег.

В результате итогового голосования 7 народных избранников из 12 присутствовавших отдали свои голоса за полный перевод прибыли муниципальных предприятий в бюджет города. Решение это окончательное и не требует подтверждения каждый год, а посему, если у следующего состава Городской Думы вдруг возникнет желание дать «муниципалам» больше свободы, им придется самостоятельно инициировать новое голосование.

Степан ФЕДОРОВ

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