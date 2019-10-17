Боровчане выберут территорию для благоустройства

Администрация Боровска объявила о проведении отбора общественной территории муниципалитета в рамках участия во Всероссийском конкурсе на право получить в 2020 году господдержку для лучших проектов создания комфортной среды в малых городах.

Исполнительная власть предлагает боровчанам не оставаться в стороне и принять активное участие, внося свои предложения и голосуя за заявленные проекты, один из которых - получивший наибольшую поддержку граждан, будет реализован в Боровске в следующем году.

Сбор предложений и мнений от населения продлится до 19 ноября. До этого времени активные граждане могут направлять свои идеи как на электронную почту psv-borovsk@bk.ru, так и в письменном варианте по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 (администрация МО ГП г. Боровск) или приносить лично в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 ч.) Телефон для справок: 8 (48438) 4-13-50, 4-45-50.

Курирует сбор предложений заместитель главы администрации Боровска Дмитрий ГОРОШКО, связаться с которым можно по вышеуказанному телефону.

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