Неожиданный исход. Проблемы «Олимпийской деревни» решит банкротство ЖКУ?

Летом этого года жители «Олимпийской деревни» в Кабицыно страдали от острой нехватки воды. Существующие скважины и насосы не справлялись с возросшим из-за жары объемом потребления, что, само собой, никак не устраивало платящих по счетам собственников.

В конце июля по инициативе ЖКУ, отвечающего за подачу ресурса, была организована встреча, где решался вопрос о выходе из сложившейся ситуации.

И вот спустя три месяца стороны снова собрались за столом переговоров, чтобы обсудить текущее положение дел и выяснить, что уже было сделано для решения проблемы.

ЖАЖДА ПОМОЩИ

Проблемы микрорайона «Олимпийская деревня» с водоснабжением назвать новыми уже не повернется язык. О том, что местные скважины не способны справиться с ситуацией, известно всем, вот только это знание никак не помогает решить эту злободневную проблему.

В июле возглавляющий группу компаний «Чип», в состав которой входит и ЖКУ «Кабицыно», Евгений ХАЛЕЦКИЙ собрал большой сход местных жителей, где доходчиво разъяснил, какие есть выходы.

Скидываться по двадцать тысяч с дома на бурение новых скважин собственники отказались категорически, и было решено, что в таком случае местное водяное хозяйство попробуют передать в другие руки. Бедами «Олимпийской деревни» должен будет заняться «Калугаоблводоканал». И только 15-го октября чиновники и ресурсники вновь собрались за одним столом, чтобы обсудить, что было сделано и как скоро прекратятся перебои с подачей воды.

Местом встречи на этот раз стал уже не пустырь посреди микрорайона, а кабинет главы администрации СП «Совхоз Боровский», что сразу настроило участников на деловой тон. Повод для разговора тоже был весьма серьезный. Дело в том, что стараниями возглавляющего поселение Антона МАСНЯКА и депутата Районного собрания Юрия СОЛОВЬЕВА был найден инвестор, который абсолютно безвозмездно пробурил скважину глубиной аж 130 метров. От ЖКУ требовалось опустить насос и начать подавать воду, но уже прошло больше месяца, а этого так и не было сделано. Само собой, негодующие жители обратились за разъяснением к Халецкому, почему его сотрудники не торопятся приступать к своей части договора.

- Дело не в нашем желании или нежелании. У нас есть свободный б/у насос, но после того как мы его опустили, он перестал работать. Пришлось его достать, вызвать мастера для ремонта. Сейчас эти работы завершены, и до конца недели мы попробуем еще раз подключиться, - пояснил Евгений Вячеславович.

Купить же новый агрегат предприятию просто не позволяет финансовое положение - собираемость с населения очень низкая, и если старый насос откажется работать, то новый коммунальщики смогут предоставить лишь месяц спустя.

К тому же, как отметил Халецкий, всего одна новая скважина вопрос не решит, и воды по-прежнему не будет хватать, с чем не согласились сами жители, заметившие, что если вместо пяти часов отключения будет всего три - это уже пусть маленькая, но победа.

В ШАГЕ ОТ БАНКРОТСТВА

Впрочем, главной темой для разговора стало вовсе не это, а объявление Халецким о начале процедуры банкротства ЖКУ «Кабицыно». Плачевные экономические показатели организации ни для кого не секрет, но людей эта новость сильно взволновала, и Евгению Вячеславовичу вместе с чиновниками пришлось разъяснять все нюансы и заодно таящиеся за этим пугающим термином перспективы.

На деле ситуация выглядит так, что после признания компании банкротом первым делом назначат конкурсного управляющего, который возьмет на себя ведение ее дел. Будет составлен список имущества, кредиторов, и начнется работа по погашению задолженностей.

Что же хорошего в этом для жителей? А то, что никто не снимает с нового руководителя обязанностей снабжать их ресурсом. После завершения процедуры ЖКУ подыщут нового собственника, и если желающих не найдется, то оно перейдет в муниципальное владение, а уж администрация тогда и передаст хозяйство «Калугаоблводоканалу».

Есть и еще один вариант - если кредиторы дадут «добро», то бедствующее предприятие можно сразу же «повесить на шею» калужского монополиста, и вероятность такого исхода довольно велика. Ведь главные долги ЖКУ приходятся на «коллег-ресурсников» в лице газовщиков и электросетей, с которыми наверняка можно найти общий язык.

Таким образом, это закономерное завершение истории многострадального ЖКУ «Кабицыно» является лучшим вариантом для всех сторон. Ведь тогда Халецкому больше не придется «тянуть» на себе убыточное предприятие, люди попадут под крыло «Калугаоблводоканала», а тот в свою очередь получит новых абонентов.

Другое дело, что конкурсный управляющий - это просто человек. И как любой другой, он может делать свою работу хорошо или же не очень, сосредоточиться на передаче компании в новые руки или стараться выплатить ее долги. Печальным примером тому можно назвать банкротство МУП «ПУ ЖКХ», которое длится уже 10 лет и только начинает подходить к концу.

Тем не менее «олимпийцы», судя по всему, готовы рискнуть. Ведь, как бы ни печально было это признавать, даже при худшем раскладе они ничего не потеряют, но если есть шанс изменить ситуацию в лучшую сторону, то упускать его никак нельзя.

Степан ФЕДОРОВ

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