В Ермолинской школе-интернате открылся обновленный спортзал

Для многих руководителей образовательных учреждений состояние спортивного зала - тема достаточно больная. В отличие от остальных кабинетов, ремонт этого помещения обычно вылетает в солидную копеечку, и готовиться к нему нужно заранее, согласовывая с чиновниками необходимые суммы.

Ермолинской школе-интернату в этом плане очень повезло - одно из предприятий Боровского района взялось за свои деньги провести весь необходимый ремонт. Работы заняли месяц, после чего ребят пригласили на открытие нового, яркого и красивого зала.

Народная мудрость гласит, что добрые дела обычно остаются без внимания. В случае с отремонтированным спортивным залом в ермолинской школе-интернате эти слова оказались абсолютно неверны. На его торжественное открытие пришло множество гостей, среди которых и первые лица города, по достоинству оценившие вклад частной компании в жизнь поселения.

Как рассказала директор учреждения Людмила ФЕДОТОВА, на то, чтобы привести помещение в порядок, спонсор потратил порядка 1,6 миллионов рублей, и сегодня оно ничем не напоминает старый зал, где последний капитальный ремонт проводили еще в 80-х годах.

- Это большое и важное для нас событие. Мы, сколько могли, поддерживали кабинет в порядке своими силами, но внимания к себе он требовал давно. В первую очередь это касалось системы отопления, которая уже откровенно не справлялась со своей задачей. Помимо этого обновили стены, устранили все протечки на потолке, положили новое спортивное покрытие, сделали освещение, и сегодня мы видим этот уютный зал, который очень всем понравился, - рассказала Людмила Анатольевна.

Также закуплено новое спортивное оборудование - тренажеры, мячи, канат и шведская стенка. Все это спортивное изобилие по достоинству оценил и глава администрации Ермолина Евгений ГУРОВ, который, будучи опытным спортсменом, даже предложил ребятам свою помощь.

- Мы очень благодарны спонсорам. Приятно видеть, что эти подающие надежды ребята, наконец, получили в свое распоряжение современный зал для занятий физкультурой и, не в обиду, конечно же, преподавателю, мне хотелось бы предложить свою кандидатуру в качестве тренера в свободное от работы время, - отметил Евгений Александрович.

Действительно, в этот день все внимание было обращено на воспитанников школы, которые искренне радовались возможности играть в новом зале. Для гостей ребята продемонстрировали яркую программу и свои спортивные таланты.

На сегодняшний день в образовательном учреждении учится 86 детей в возрасте от 7 до 16-17 лет. Они активно участвуют во всех городских и районных состязаниях и надеются, что теперь смогут одержать еще больше побед, заработав новые грамоты и кубки для своего «зала славы».

Семен ФРОЛОВ

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